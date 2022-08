Anja Osterman imenitni sezoni postavila še piko na i z zmago v ZDA

Anja Osterman je imenitni sezoni, v kateri se je izstrelila med najhitrejše kajakašice na mirnih vodah na svetu, postavila še piko na i. Na tako imenovanem superpokalu v šprintu, ki ga je drugič zapored gostila Oklahoma (na njem so imeli pravico do nastopa le najboljši tekmovalci in tekmovalke s posebnimi povabili), je slavila zmago na 350 metrov.

Slovenska šampionka je v cilj priveslala 0,77 sekunde pred drugouvrščeno Poljakinjo Anno Pulawska, ki se je na nedavnem evropskem prvenstvu v Münchnu ovenčala z zlato lovoriko, tretje mesto pa je osvojila Avstralka Alyssa Bull (+ 0,82). Že pred tem se je Ostermanova udeležila tudi preizkušnje mešanih parov na 1500 metrov, v kateri je združila moči z Dancem Renejem Holtenom Poulsnom. Zasedla sta četrto mesto, bronasta kolajna pa se jima je izmuznila za manj kot poldrugo sekundo.

S super pokalom v ZDA se je spustil zastor na letošnjo sezono tekmovanj v šprintu na mirnih vodah v absolutni konkurenci. Ostermanova je zagotovo ne bo zlepa pozabila, saj si je po krstnih zmagah v svetovnem pokalu priborila naslov svetovne podprvakinje v Halifaxu, na prvenstvu stare celine pa se je ob srebrnem razveselila tudi bronastega odličja.