Anka Pogačnik vojaška svetovna podprvakinja

Vrhunska slovenska judoistka Anka Pogačnik si je izbojevala še drugo kolajno na velikem vojaškem tekmovanju. Potem ko je leta 2018 na svetovnih igrah v Riu de Janeiru osvojila tretje mesto v kategoriji do 70 kilogramov, se je danes v Taškentu ovenčala z naslovom vojaške svetovne podprvakinje.

Izkušena judoistka kranjskega Triglava, ki bo 23. decembra praznovala 33. rojstni dan, je najprej premagala Rusinjo Natalijo Kazancevo, zatem je bila boljša od Švicarke Gioie Vetterli, nakar je ugnala še domačo reprezentantko Nodiro Juldaševo. V zaključnem dvoboju je morala Pogačnikova priznati premoč Italijanki Giorgii Stangherlin, lani drugouvrščeni na turnirju za grand slam v glavnem mestu Uzbekistana.

Že včeraj je Martin Hojak (do 73 kg) zasedel deveto mesto, olimpijska prvakinja Andreja Leški (do 63 kg) pa je izpadla že po porazu v svojem prvem dvoboju. V Taškentu sicer moči meri blizu 400 judoistov in judoistk iz več kot 30 držav.