Brez Janje Garnbret na Japonskem

Pred koncem sezone letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju je le še ena tekma. Morioka na Japonskem bo od 20. do 22. oktobra gostila prvo tekmovanje v svetovnem pokalu v novi olimpijski disciplini balvani-težavnost. Na startu zadnje tekme sezone pa ne bo slovenske šampionke Janje Garnbret, je razvidno s seznama prijavljenih. Za aktualno olimpijsko, svetovno in evropsko prvakinjo v olimpijski kombinaciji je bila tako zadnja tekma v svetovnem pokalu v letošnji sezoni tekmovanje v težavnosti v Džakarti. V finalu 26. septembra je prepričljivo zmagala, tako da je edina osvojila vrh finalne smeri. To je bila njena že 37. zmaga v svetovnem pokalu.

Že pred tekmo v glavnem mestu Indonezije je Korošica sezono sklenila z zmago v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala ter se pri komaj 23 letih povzpela do svojega desetega skupnega naslova. Že petič je postala skupna zmagovalka v težavnosti športnega plezanja. Garnbretova je letos v Münchnu postala evropska prvakinja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost, lani v Tokiu je olimpijski naslov osvojila v kombinaciji balvani-težavnost-hitrost, v tej trojni disciplini, ki ni več na tekmovalnem sporedu, je tudi svetovna prvakinja.

Garnbretova je že po tekmi v Džakarti sporočila, da si bo tekmo na Japonskem ogledala kot gledalka. Zdaj pa je tudi iz seznama prijavljenih razvidno, da bo zadnjo tekmo sezone izpustila. Za nastop na zadnji tekmi sezone 2022 na Japonskem so prijavljeni štirje Slovenci: Vita Lukan, Mia Krampl, Anže Peharc in Luka Potočar. Slednji je letos prvič osvojil naslov zmagovalca seštevka svetovnega pokala v težavnosti.