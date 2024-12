Čudovita igra močnih mišic in razigranega duha

V nadaljevanju preberite:

Preden sem se odpravila proti osnovni šoli v središču Zagreba, kjer Rino Mašić trenira, sem si kar nekajkrat ogledala posnetek njegovega boja z ruskim šampionom Ibrahimom Sagovom, s katerim sta se 2. novembra pomerila na tekmovanju East Vs West v Istanbulu. To je bilo svetovno prvenstvo v profesionalnem polaganju rok in Rino je bil izzivalec močnega Rusa.

Ko so napovedovali njun prihod v ring, ki je v tem športu pravzaprav miza z blazinami za namestitev komolcev in dotik premagane hrbtne strani dlani, sem bila najbolj pozorna ne toliko na Rinovo višino, 187 centimetrov, in težo, 115 kilogramov, temveč na obseg njegove nadlakti: 48 centimetrov. Nadlaket njegovega nasprotnika – 51 centimetrov.

Čeprav sem vedela, kako se je končala ta borba, sem jo spremljala s precej vznemirjenosti in strahu. Bo mladi Ličan »zdrobil« – kot včasih sam pravi potiskanju nasprotnikove dlani proti blazini – ogromnega, izkušenega in starejšega Rusa? V tem športu je namreč dejstvo, da je Sagov štirinajst let starejši od Mašića, vsekakor v prid Rusu, ki si je že pridobil številne izkušnje in potrebno zrelost.