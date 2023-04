Deset slovenskih adutov na letalu za Doho

Znana je slovenska reprezentanca, ki bo nastopila na majskem svetovnem prvenstvu v judu v Dohi. Skupaj je za tekmovanje prijavljena deseterica tekmovalcev: šest judoistk in štirje judoisti.

V ženski reprezentanci bo v najlažji kategoriji do 48 kg nastopala Maruša Štangar, do 57 kg Kaja Kajzer, do 63 kg Andreja Leški, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Patricija Brolih in Metka Lobnik.

V moški kategoriji je slovenski predstavnik v kategoriji do 60 kg David Štarkel, do 73 kg Martin Hojak in v težki kategoriji nad 100 kg Enej Marinič in Vito Dragič.

Večje možnosti za vidno uvrstitev ima ženski del ekipe, vsi tekmovalci pa si želijo na SP čim višje, saj bodo uvrstitve štele tudi za točkovanje na olimpijski lestvici, ki odloča o nastopu na igrah prihodnje leto v Parizu.

Najbolj vroča imena v slovenskem taboru so Andreja Leški, ki ima s SP že kolajno, ter Maruša Štangar, Kaja Kajzer in Anka Pogačnik, ki so v preteklosti osvajale odličja na evropskih prvenstvih.

V letu 2023 je največ pokazala Kaja Kajzer, ki pa se v zadnjih dveh letih bori s težjimi poškodbami. Najprej se je poškodovala na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, kjer se je prebila vse do borbe za kolajno. Ko se je lani vrnila na tatamije tik pred SP, pa je na prvenstvu v Taškentu obnovila poškodbo.