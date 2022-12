Dvakrat rekordno z malce grenkega priokusa

Plavalka Neža Klančar se je na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Melbournu prebila skozi kvalifikacije z novim državnim rekordom na 100 m mešano (59,42), nato je ostala brez finala. V eni od polfinalnih skupin je popravila državni rekord na 59,27 in zasedla peto mesto, skupno je kot prva rezerva za finale SP končala kot deveta. Klančarjeva je že v kvalifikacijah postala prva Slovenka, ki se je na 100 m mešano spustila globoko pod mejo minute ter državni rekord prestavila na 59,42. V polfinalu je plavala še hitreje, še enkrat izboljšala državni rekord, in z 59,27 za las ostala brez finala.

Da bi se prebila med najboljšo osmerico SP, ki se bo borila za kolajne, ji je zmanjkalo 12 stotink sekunde. Ljubljančanka, ki je že pred odhodom napovedala, da bo prebila mejo minute, je tako le za malenkost zamudila priložnost, da bi postala 15. slovenska plavalka, ki bi nastopila v finalu SP v 25-metrskih bazenih. »Zelo sem vesela, čeprav je malo grenkega priokusa, ker je bil finale tako blizu. Sem pa zadovoljna, da sem deveta na svetu. Sedaj sledi hitra regeneracija, saj me jutri čaka še tekma na 50 m prosto,« je po polfinalnem nastopu povedala 22-letna plavalka Olimpije.

Tudi njen trener Tomaž Torkar je bil z današnjimi predstavami svoje varovanke zadovoljen: »Neža je popravila napakice, ki sva jih opazila v kvalifikacijah in v polfinalu odplavala dobro dirko. Je deveta plavalka na 100 mešano na svetu. Bila je tudi peta Evropejka, kar navdušuje in daje veliko motivacije za še boljše delo v prihodnosti.« Ob tem je dodal, da jo v petek čaka še en nastop, kjer prav tako lahko meri na polfinale. Jutri ima še en nastop in upam da se ji vse 'poklopi', da bo nastopila tudi v polfinalu. Smo zelo blizu vrha,« je zatrdil Torkar.