Italijan je s Slovenijo že uresničil sanje

Novi selektor slovenske odbojkarske reprezentance, Italijan Fabio Soli, ki je na trenerskem stolčku zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja, se je danes uradno predstavil slovenski javnosti. Na novinarski konferenci v Ljubljani je italijanski strateg predstavil svoje cilje in ideje, v tem trenutku je najpomembneje povezati starejšo generacijo z mlado.

»Da postanem trener pomembne reprezentance, kot je Slovenija, je zame uresničitev sanj, vse odkar sem postal trener. Mislim, da ni mogoče reči ne tako pomembni reprezentanci. Gre za izjemno ekipo, tisti, ki so bili pred nami, so opravili odlično delo, da so razvili zelo visoko raven odbojke, ne samo v zadnji olimpijski sezoni, ampak tudi pred tem. Počaščen sem, da sem tukaj in zelo lahko je bilo reči da tej ponudbi,« je uvodoma dejal Soli.

Slovenska izbrana vrsta je na letošnjo sezono že začela priprave, 45-letni italijanski strokovnjak pa se je ekipi skupaj z Janom Kozamernikom pridružil z zamikom, saj sta v italijanskem prvenstvu s Trentinom osvojila naslov prvakov. Soli je sezono pred tem s Trentinom osvojil tudi elitno ligo prvakov.

»Zelo dobro poznam najpomembnejše igralce ekipe. Videl sem izjemno raven odbojke, ki so jo ti prikazali v zadnjih sezonah. V tem trenutku skušamo vključiti novo generacijo, tako da nimamo veliko teh izkušenih igralcev. Veliko imamo mladih in skušamo dojeti njihov talent in povezati starejšo z novo generacijo. Za mlade je pomembno, kar so starejši pred njim naredili in v kakšnem stanju so prikazali to odlično raven. Samo na tak način in spoštovanjem lahko mladi svoj talent, kajti imamo jih veliko, unovčijo na pravi način,« je o začetnih ciljih na slovenski klopi nadaljeval Soli.

»Za trenerja je zelo pomembno, da ima ideje. Imam jih veliko, sem precej mlad, a imam veliko izkušenj predvsem v italijanskem prvenstvu. Najboljši način, biti trener, je, da razumeš talent ekipe in vsakega posameznika. V našem primeru je to s pomočjo izkušenih igralcev najti način, kaj je najboljša odbojka, ki jo lahko igramo. Filozofija je, da skušamo razumeti, kam lahko posežemo s talentom, ki ga imamo,« je dodal.

»Na treningih skušamo razviti nekaj idej, moja naloga je, da ugotovim, ali so te dobre za ekipo ali moramo kaj spremeniti. V polfinalu italijanskega prvenstva sem videl štiri ekipe, ki so na štiri različne načine igrale odbojko, tako da ne obstaja zgolj ena vrsta odbojke, ampak moramo razviti svojo,« je še pristavil Italijan. Ta je februarja s slovensko izbrano vrsto sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dve leti.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je vesel, da je izbral mladega in ambicioznega selektorja. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Četrta reprezentanca na svetu je interes uglednih trenerjev

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je dejal, da je pomembno, da je na čelu reprezentance vrhunski strokovni štab.

»Že v preteklosti smo se tega striktno držali in tudi sedaj smo se ozrli po najbolj imenitnih trenerskih imenih. Voditi četrto reprezentanco na svetu je v interesu uglednih trenerjev v Evropi, pa vendarle smo bili izjemno veseli, ko smo dobili izražen interes Solija. Gre za mladega, ambicioznega strokovnjaka, ki je več kot primeren, da reprezentanco povede v naslednjo obdobje,« je najprej dejal Ropret.

»Nekaj ključnih ciljev, vključno z OI, je bilo izpolnjenih, a je pred nami zdaj obdobje, ko bo reprezentanca verjetno postopoma doživljala spremembe. Veliko veselje nam je, da je del tega tudi Soli. Za nami je intenzivno obdobje, v katerem smo s praktično nespremenjeno ekipo dosegali zastavljene cilje. Ti so postopoma postajali vedno višji, kar je tudi prav. Po OI je pred nami obdobje, ko se bo sestava nekoliko spreminjala, pomlajevala, zato je v tem obdobju še toliko bolj pomembno, da imamo izjemno stabilen strokovni štab,« je še dodal Ropret.

Za kratkoročne cilje si je predsednik zadal čim boljše izide v letošnji ligi narodov in na svetovnem prvenstvu, med dolgoročne cilje pa sodi, da reprezentanca ostane v svetovnem vrhu tudi s prisotnostjo mladih nadarjenih igralcev.

Prvi turnir letošnje lige narodov slovenske odbojkarje čaka sredi junija v Braziliji, ko bodo tekmeci reprezentance ZDA, Brazilije, Kube, Ukrajine in Irana. Enega od turnirjev bodo med 16. in 20. julijem gostile tudi ljubljanske Stožice.