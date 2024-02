Fury odpovedal dvoboj z Usikom

Ljubitelji boksa so že nestrpno odštevali dneve do velikega spektakla v Riadu, kjer bi se britanski šampion Tyson Fury (34 zmag, 24 s k. o., 1 neodločen izid) in ukrajinski zvezdnik Oleksandr Usik (21 zmag, 14 s k. o.) 17. februarja udarila za vse štiri naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji. A zdaj je težko pričakovani obračun padel v vodo.

»Ciganski kralj«, za katerega se je Fury sam oklical, je namreč danes odpovedal dvoboj zaradi rane nad očesom, ki jo je staknil na treningu. »Izjemno sem razočaran, saj sem se dolgo pripravljal za ta obračun. Bil sem v vrhunski formi. Takoj ko se bo rana zacelila, bom naredil vse, da se bomo čim prej spet dogovorili za nov termin. Zdaj pa se lahko zgolj opravičim vsem vpletenim,« je sporočil 35-letni Britanec.

Fury, ki nazadnje konec lanskega oktobra proti kamerunskemu šampionu mešanih borilnih športov Francisu Ngannouju še zdaleč ni blestel (zmagal je tesno po točkah), si sicer lasti naslov svetovnega prvaka po različici WBC, Usik pa ima šampionske pasove združenj IBF, WBA in WBO.