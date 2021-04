Garnbretova še vedno obvlada steno

Janja Garnbret je po 238 dneh premora z odliko nastopila v kvalifikacijah prve tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani v letu 2021 v Meiringenu v Švici. Garnbretova je osvojila vrhove vseh petih balvanov, vsakega v prvem poskusu.



Le malenkost slabša je bila Mia Krampl, ki je potrebovala nekoliko več poskusov, vseeno pa je preplezala vseh pet kvalifikacijskih balvanov do vrha.



Mesto v sobotnem polfinalu, v katerem se bo merilo 20 najboljših, sta si zagotovili tudi Lučka Rakovec in Vita Lukan. Na štartu so tudi Katja Debevec, Julija Kruder in Lucija Tarkuš. Ženske kvalifikacije se še niso končale.



Že pred tem so se štirje Slovenci uvrstili v sobotni polfinale v moški konkurenci, in sicer Domen Škofic s tretjim, Jernej Kruder s petim, Zan Lovenjak Sudar s 13. in Gregor Vezonik z 19. dosežkom kvalifikacij.

