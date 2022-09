Garnbretova zmagala, Kramplova tretja, Potočar skupni zmagovalec

Janja Garnbret je sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja sklenila na najboljši možni način, s prepričljivo zmago na finalni tekmi v Džakarti. Na zadnji tekmi v težavnosti v Indoneziji je Mia Krampl osvojila tretje mesto, Luka Potočar pa je pred tem s sedmim mestom osvojil naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala v težavnosti. Slovenci imajo zmagovalca sezone v težavnosti tako pri moških kot pri ženskah. Janja Garnbret si je svoj deseti naslov skupne zmagovalke, petega v težavnosti, zagotovila že predčasno na prejšnji tekmi v Edinburghu.

Potočar je postal tretji Slovenec med moškimi z naslovom skupnega zmagovalca, leta 2016 je to uspelo Domnu Škoficu v težavnosti, leta 2018 pa Jerneju Kruderju v balvanih. V finalu je nastopila tudi Vita Lukan, ki je bila šesta. Milan Preskar je slovenske nastope zaokrožil na 21. mestu. Za olimpijsko in šestkratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret je nova sezona tekmovalnih presežkov, v kateri je v svetovnem pokalu osvojila šest zmag, pet od tega v težavnosti. Na evropskem prvenstvu v Münchnu pa je postala trikratna evropska prvakinja v balvanih, težavnosti in olimpijski kombinaciji.

S skupno desetimi osvojenimi naslovi v končnih seštevkih sezone se je izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet. Kljub temu, da je načrt že uresničila, je nastopila tudi v Džakarti in z današnjo zmago dodala še češnjo na torti že tako sijajne sezone. Garnbretova, tretja po polfinalu, je edina v finalu osvojila vrh smeri. Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila z višino 40 druga, Kramplova z višino 35+ pa tretja. Na sporedu svetovnega pokala je le še tekma v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost v Morioki na Japonskem, od 20. do 22. oktobra.