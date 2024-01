Senca dvoma nad formulo 1

V nadaljevanju preberite:

Šušljalo se je že dolgo, ta teden pa je vest dobila tudi uradno naznanilo. Španska prestolnica bo po dobrih štirih desetletjih ponovno postala prizorišče dirke formule 1. Dirkalniki najbolj spremljanega avtomobilističnega športa se bodo na madridske ulice prvič pognali leta 2026, veliko nagrado Španije pa bo mesto gostilo vsaj do leta 2035. Napoved odmevnega dogodka je bila pospremljena z navdušenjem lokalnih in regionalnih oblasti, toda kljub smelim besedam in potencialnim multiplikativnim gospodarskim učinkom hrumenje motorjev v glavnem mestu z optimizmom ne navdaja vseh. Zakaj ne? Preberite v nadaljevanju.