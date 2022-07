Janja uživa in zmaguje iz tekme v tekmo

Za najboljšo slovensko športno plezalko in lani tudi športnico leta pri nas Janjo Garnbret se zdi, da ni meja. V Villarsu v Švici je dosegla svojo šže 34. zmago v svetovnem pokalu. »Letos na tekmah res uživam. Vem, da je kriv tekmovalni premor v balvanski sezoni. Nazaj sem prišla spočita in zato sem toliko bolj nasmejana,« je po sobotnem finalu dejala 23-letnica.

»Odlično sem se počutila in v tekmi sem zelo uživala. Smer je bila lažja kot v Innsbrucku, kjer je bila res ena težjih smeri, kar sem jo plezala. Če sem bila v Innsbrucku še malce 'zategnjena', sem bila tu že zelo sproščena. Danes sta bila na finalni tekmi težka le dva giba. Vesela sem. Nasmejana sem bila zato, ker sem sproščeno plezala. Finalna tekma je bila videti na ogledu težja, kot je bila potem v resnici. Všeč mi je, da letos v finalu postavljajo težje smeri,« je bila po sobotnih tekmovalnih preizkušnjah zadovoljna Korošica.

Olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja je po Innsbrucku v manj kot tednu dni zmagala tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v težavnosti. V Villarsu je kot edina v polfinalu in finalu osvojila vrhova v odločilnih smereh, tako v ženski konkurenci kot tudi moški.

V tej sezoni je nastopila na treh tekmah in na vseh treh je zmagala. Desetega aprila je v Meiringenu v Švici sezono tekmovanj svetovnega pokala odprla s prepričljivo zmago v balvanskem plezanju. Nato pa si je v poolimpijski sezoni vzela dvomesečni tekmovalni premor.

Prvi cilj letošnje sezone je avgustovsko evropsko prvenstvo v Münchnu, kjer želi poseči tudi po evropskih naslovih ter ohraniti svežino za novo olimpijsko disciplino, kombinacijo balvani-težavnost, v kateri bodo v Parizu leta 2024 delili olimpijska odličja.

»Grem tekmo po tekmo, grem uživat smer za smerjo, potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Želim si isto v Chamonixu in v Brianconu, ampak ne bom napovedovala ničesar vnaprej, želim samo uživati,« je pred julijsko francosko mini turnejo dejala slovenska šampionka.

Janja Garnbret je lani osvojila lovoriko športnice leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Villarsu je vpisala 20. zmago v težavnosti svetovnega pokala, 14 zmag ima še v disciplini balvani.

V polfinalu je bilo kar osem Slovencev in štirje so bili blizu finala. Mia Krampl je finale najboljše osmerice, kljub osvojeni višini 29+, ki je še vodila v zadnji del tekmovanja, zgrešila na devetem mestu zaradi slabše kvalifikacijske uvrstitve v primerjavi s tekmicami.

Luka Potočar, ki je v Innsbrucku osvojil četrto mesto, je tokrat ostal na 11. mestu. Z Domnom Škoficem, drugim slovenskim polfinalistom med moškimi, sta padla na višini 29+. Škofic je vpisal končno 12. mesto. Dvanajsta je bila tudi Sara Čopar med ženskami. »Z velikimi pričakovanji potujemo v Chamonix, kjer se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal. Sobotni izid je pokazal, da je res pomemben celoten potek tekmovanja, že od kvalifikacij naprej. Vsako tekmo je treba celovito odplezati, od začetka do konca,« je tekmovanje povzel pomočnik selektorja Luka Fonda.

Vita Lukan, sedma v Innsbrucku, je bila na koncu 17., Lučka Rakovec je pristala na 18. in Tjaša Slemenšek na 25. mestu. Samo v kvalifikacijah so tekmovali Martin Bergant (29.), Lana Skušek (37.) in Milan Preskar (41.).