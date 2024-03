Jorge Prado prvi na domačem dirkališču, Tim Gajser tik za njim

Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na drugi dirki sezone svetovnega prvenstva razreda MXGP. Na španskem prizorišču Intu Xanadu-Arroyomolinos je zaostal le za domačinom, svetovnim prvakom Jorgejem Pradom, ki je dobil obe vožnji. Gajser je bil obakrat drugi, Jan Pancar pa je končal na 18. mestu.

Prado je bil najboljši že v sobotnih kvalifikacijah, ki jih je Gajser končal na drugem mestu. Prve vožnje slovenski as ni najbolje začel, po štartu je zdrsnil na osmo mesto, a se je hitro začel prebijati v ospredje. Že v drugem krogu je prehitel Nizozemca Jeffreyja Herlingsa in se povzpel na drugo mesto, a je bil Prado takrat že predaleč, da bi se lahko še spustil v boj za zmago.

Večji del uvodne vožnje je tako nekdanji svetovni prvak vozil na trdnem drugem mestu, le v zadnjih krogih se mu je približal Herlings, tako da je moral Slovenec spet nekoliko dvigniti ritem. Toda ostal je na drugem mestu, Nizozemec je bil tretji.

Do nove točke v elitni konkurenci je prišel tudi novinec v tem razredu Jan Pancar. Po slabših sobotnih kvalifikacijah in padcu je imel šele 23. izhodišče, začetni del prve vožnje je prevozil na robu dvajseterice, v zadnji tretjini pa se je prebil do mesta, ki še prinaša točke.

Prado ni dovolil presenečenja niti v drugi vožnji. S starta se je odpeljal tekmecem, ki mu niso mogli priti blizu, je pa v drugi vožnji precej bolje startal Gajser. Za Špancem je vozil na drugem mestu, vendar brez realnih možnosti, da bi ga napadel. Na koncu je Prado slavil zanesljivo zmago, prav tako zanesljiv je bil Gajser na drugem mestu.

»Moram biti zadovoljen. Jorge je bil danes res dober. V prvi vožnji sem slabo štartal, potem pa ni imelo več smisla loviti Prada. V drugi je bilo bolje, prišel sem bližje, a vseeno nisem mogel doseči česa več. Vsekakor dobra dirka in veliko novih točk,« je ocenil Tim Gajser.

Pancar je sprva vozil okrog 20. mesta, potem pa v zadnjih krogih dvignil ritem, izkoristil tudi nekaj odstopov tekmecev ter jih nekaj še prehitel, tako da je končal na 14. mestu.

V seštevku dirke je bil vrstni red Prado (50), Gajser (44) in Francoz Romain Febvre (38), Pancar je bil 18. (8). V SP je vrstni red na vrhu takšen, kot je bil na dirki: Prado ima 114 točk, Gajser 104. Tretji je Febvre z 92, Pancar je doslej zbral 21 točk in je na 16. mestu.

SP se bo nadaljevalo čez 14 dni na Sardiniji.