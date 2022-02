Kdo je najbolj ogrozil Roka Benkoviča ob podvigu v Oberstdorfu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (16. 2.): 1. A) Vsi trije; 2. B) Zagreb; 3. A) Philadelphia.

1. 16. februar 2005 je bil eden od temeljev sodobnih uspehov slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk. Takrat 18-letni Rok Benkovič je pripravil senzacijo na srednji napravi v Oberstdorfu in postal svetovni prvak. Njegova najboljša uvrstitev dotlej je bila peto mesto iz Neustadta, podviga pa ni ponovil, saj se je upokojil že pri 21 letih. Kdo se mu je najbolj približal ob veliki zmagi na SP?

A) Jakub Janda

B) Roar Ljøkelsøy

C) Janne Ahonen

2. Na današnji dan leta 1984 so se v Sarajevu končale 14. zimske OI, ki jih bomo seveda najbolj zapomnili po srebrni kolajni Jureta Franka v veleslalomu. Veliko pozornosti so pritegnili tudi hokejisti v jugoslovanskih dresih s samimi Slovenci, ki so pod vodstvom selektorja Štefana Semeta klonili proti ZR Nemčiji, Švedski, Sovjetski zvezi in Poljski ter iztržili eno zmago. Proti komu?

A) Avstriji

B) Norveški

C) Italiji

3. Danes praznuje 60. rojstni dan nekdanja češka teniška igralka Hana Mandlikova. Med uspešno kariero je zmagala na 27 turnirjih v konkurenci posameznic, štirikrat na preizkušnjah za grand slam. Prvi veliki uspeh je dosegla na OP Avstralije 1980, v katerem je v polfinalu ugnala slovensko šampionko Mimo Jaušovec s 6:4, 6:1, v finalu pa potrdila svojo visoko kakovost. Kdo je bila njena tekmica?

A) Pam Shriver

B) Martina Navratilova

C) Wendy Turnbull