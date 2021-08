Koga so ugnali slovenski košarkarji ob ognjenem krstu na SP?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (14. 8.):

1. B) Sutjeska Nikšić; 2. C) 844 milijonov evrov; 3. C) 10,14.

1. Navdušenju nad predstavami slovenskih košarkarjev v Tokiu je sledil vzpon na 4. mesto lestvice FIBA, ki ima posebno težo. Uvrstitev namreč temelji na dosežkih osmih let in odraža izjemno stanovitnost. Hkrati ne smemo pozabiti, da bo jutri minilo šele 15 let od prve tekme naše reprezentance na svetovnih prvenstvih. Pod taktirkoje v Saporu s 96:79 ugnala takratnega afriškega podprvaka, koga?2. Pred natanko petimi leti jetretjič zapored zmagal v teku na 200 m na OI, kar ni pred njim uspelo nikomur. Pred tem je v Riu de Janeiru dosegel hat-trick tudi na 100 m in končal niz olimpijskih nastopov z osmimi zlatimi kolajnami. Dvakrat je bil na OI tudi član zmagovite štafete 4 x 100 m, enkrat je bila Jamajka diskvalificirana zaradi pozitivnega dopinškega testa. Kje?3. Na današnji dan leta 1964 je Mednarodni olimpijski komite črtal Južno Afriko s seznama udeleženk poletnih OI v Tokiu. Razlog? Politika apartheida z močno razvejanim rasnim zatiranjem. Južnoafričani so se lahko vrnili na OI šele po dolgih letih in prinesli domov dve srebrni kolajni. Eno je osvojilav teku na 10.000 metrov, drugoinpri moških teniških dvojicah. Kje?