Mercedes bo kmalu dirkal z domačima tekmecema

Nemška proizvajalca avtomobilov Audi in Porsche sta se odločila za vstop v formulo 1, napovedujejo vodilni predstavniki njihove matične skupine Volkswagen. To namero naj bi uresničili leta 2026. Porsche povezujejo z ekipo Red Bull svetovnega prvaka Maxa Verstappna, medtem ko bi bila lahko potencialna Audijeva partnerja Aston Martin ali Sauber.

Izvršni direktor VW Herbert Diess je v ponedeljek na dogodku, ki sta ga gostila lokalna časopisa Wolfsburger Allgemeine Zeitung in Wolfsburger Nachrichten, dejal, da so razprave o F1 na ravni upravnega odbora ustvarile delitve znotraj skupine.

Povedal je, da so šefi Audija in Porscheja, katerih blagovne znamke so največji proizvajalci prihodkov skupine VW, trdili, da bi vstop v F1 prinesel več denarja, kot če tega ne bi storili.

»Zmanjkalo nam je argumentov proti temu,« je dejal Diess.

Znamenita mercedesova srebrna puščica bo dobila huda tekmeca. FOTO: Simon Baker/Reuters

Diess je na dogodku v Wolfsburgu, kjer ima sedež VW, dodal, da so bile Porschejeve priprave bolj konkretne kot Audijeve, ne da bi navedel podrobnosti.

Poznavalci dogajanja v F1 pravijo, da Porsche pripravlja zavezništvo z Red Bullom. Porsche bi sodeloval z novim oddelkom za motorje ekipe. Ta je bil ustanovljen za načrtovanje in izgradnjo lastne pogonske enote, skladnih z novimi predpisi o pogonskih agregatih, ki bodo predvideni v F1 leta 2026. Ekipa bi delovala kot Red Bull-Porsche.

Audi pa se pogovarja o sodelovanju z McLarnom, Sauberjem, Aston Martinom in Williamsom.

Oba proizvajalca želita sodelovati pri razvoju novih hibridnih pogonskih agregatov.