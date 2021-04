Na Otoku bodo gledalci tudi na SP v snookerju

Johnson: Pomembna vloga testnih prireditev

V Veliki Britaniji se gledalci počasi vračajo na športna prizorišča. Poleg tekem nogometnih pokalov bodo lahko gledalci že v drugi polovici aprila prisostvovali svetovnemu prvenstvu v snookerju, ki poteka v najbolj znani tovrstni dvorani na svetu, Crucible v Sheffieldu, poroča dpa.Pokal FA in ligaški pokal sta del pilotnega oziroma poskusnega programa vračanja gledalcev na športna tekmovanja ter druge prireditve z večjim številom obiskovalcev.Prvič po decembru bodo gledalci na Otoku prisotni tako na polfinalu pokala FA na Wembleyju kot tudi na finalu ligaškega pokala med Manchester Cityjem in Tottenhamom.Med tekmovanji, na katerih bodo navijači prišli na svoj račun, je tudi svetovno prvenstvo v snookerju. V dvorani Crucible v Sheffieldu bo lahko na dan do 1000 gledalcev. Prvenstvo je na sporedu med 17. aprilom in 3. majem.Na prednostni listi za ogled tekem bodo tisti, ki so bodisi že prejeli cepivo v boju z novim koronavirusom, bodisi so bili negativni na testiranju na covid-19 pred tekmovanjem ali pa so v zadnjih šestih mesecih preboleli to bolezen.»Delamo vse, kar je v naši moči, da ljudem omogočimo ogled različnih prireditev, potovanj in obiskovanje drugih dogodkov, v katerih uživajo. Seveda le dokler je to razmeroma varno. Testne prireditve bodo pri tem igrale zares veliko vlogo,« je v izjavi za javnost dejal britanski premier