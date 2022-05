Natalia Grossman izkoristila odsotnost Janje Garnbret, Peharc drugi

Anže Peharc, ki je bil tretji po polfinalu, je v finalu skočil še eno stopničko višje ter na tekmi zaostal zgolj za zmagovalcem iz Japonske Jošijukijem Ogato. Štiriindvajsetletni Tržičan, ki je bil ob odsotnosti olimpijske šampionke Janje Garnbret edini slovenski finalist v mestu ob Velikem slanem jezeru, je vpisal najboljši dosežek na mednarodnih tekmah najvišje ravni.

To so njegove tretje stopničke na velikih tekmah. Leta 2019 je bil tretji na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Chongqingu na Kitajskem. Leta 2017 pa je v Münchnu, kjer je bilo evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju, v tej disciplini prav tako osvojil bron. Bavarska prestolnica bo prvenstvo stare celine gostila avgusta.

Pred enim tednom je Peharc v Salt Lake Cityju pristal tik pod finalom na osmem mestu. Tokrat pa je bil v finalu povsem konkurenčen zmagovitemu Japoncu Ogati, ki je slavil na podlagi boljšega polfinalnega dosežka, saj je bil v polfinalu pred Slovencem na drugem mestu.

Oba najboljša finalista sta v finalu rešila vse štiri balvanske probleme, s povsem enakim številom poskusov za vrh in cono, tri sta zmogla celo v enem zamahu, za enega pa sta potrebovala dva poskusa. Gregor Vezonik je v polfinalu z dvema osvojenima vrhovoma zasedel 17. mesto. Zan Lovenjak Sudar je v kvalifikacijah pristal na 25. mestu, edina slovenska predstavnica v ženski konkurenci Katja Debevec je bila 23.

Ob odsotnosti Garnbretove slavje Grossmanove

Japonci letos prevladujejo v balvanskem plezanju, potem ko sta Tomoa Narasaki in Kokoro Fudži zmagala v Meiringenu v Švici in Seulu v Južni Koreji, je Ogata skočil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra na četrti tekmi sezone in osvojil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu . Fujii je tokrat tekmo končal na tretjem mestu, saj je Peharc preprečil dvojno japonsko zmago.

Karavana svetovnega pokala se bo preselila znova tostran Atlantika, kjer bo od 10. do 12. junija v Brixnu v Italiji novo tekmovanje v balvanskem plezanju. V ženskem finalu je slavila domačinka Natalia Grossman, ki je bila edina, ki ji je uspelo rešiti vse štiri finalne balvane. Dvajsetletnica iz Boulderja je osvojila tretjo zaporedno zmago, s čimer se je utrdila tudi na vrhu trenutne lestvice svetovnega pokala v tej disciplini.

Le na uvodni tekmi je Američanko premagala Janja Garnbret, ki se je po Meiringenu odločila za premor. Slovenska zvezdnica se bo karavani znova pridružila z začetkom sezone v težavnosti konec junija v Innsbrucku. Na drugem mestu je pristala olimpijska podprvakinja iz Tokia Miko Nonaka iz Japonske. Tesna prijateljica Grossmanove in njena reprezentančna kolegica Brooke Raboutou je dosegla stopničke na tretjem mestu.

Najboljša trojica je bila najboljša tudi na prvi tekmi v Salt Lake Cityju, le da se je takrat Raboutoujeva uvrstila pred Nonako.