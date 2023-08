Noah Lyles najhitrejši na svetu v teku na 100 m

Američan Noah Lyles je drugi dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v teku na 100 m z 9,83 sekunde izenačil najboljši izid sezone na svetu in osvojil zlato kolajno. Bocvanec Letsile Tebogo je bil drugi, tretji pa Britanec Zharnel Hughes, obema so namerili 9,88, med drugim in tretjim mestom pa je bila le tisočinka sekunde razlike.

Lyles je dvema naslovoma svetovnega prvaka na 200 m dodal tudi tistega na polovico krajši razdalji. Tudi Jamajčan Oblique Seville je tako kot dobitnika srebra in brona tekel 9,88, a je po pregledu fotofiniša na četrtem mestu ostal brez odličja.

Finale na 100 m je v pripeki in brezvetrju minilo brez dveh izjemnih sprinterjev. Olimpijski zmagovalec, Italijan Marcel Jacobs, je bil v svoji polfinalni skupini z 10,05 peti, branilec naslova Fred Kerley iz ZDA pa z 10,02 tretji in skupno deveti, Italijan pa 12.

V metu kladiva je četverica presegla 80 m, za presenetljivim prvakom Ethanom Katzbergom, ki je slavil s kanadskim rekordom (81,25), sta se na zmagovalnem odru zvrstila Poljak Wojciech Nowicki (81,02 m) in na veselje domačega občinstva Bence Halasz (80,82).

Srbkinja Ivana Vuleta je v skoku v daljino edina presegla sedem metrov za izid sezone na svetu, 7,14 m, dvodnevno tekmovanje sedmerobojk je na prvem mestu končala Britanka Katarina Johnson Thompson (6740 točk). Na 10.000 m je naslov ubranil Ugandčan Joshua Cheptegei (27:51,42), Španka Maria Perez pa je bila prva v hoji na 20 km.

Edini slovenski predstavnik danes na tekmovališču je bil Matic Ian Guček, v prvem krogu teka na 400 m ovire je v prvi skupini zasedel peto mesto. S svojim izidom sezone 49,40 in drugim časom kariere je polfinale v skupini zgrešil za 15 stotink, za 35 pa napredovanje po času. Slovenski rekorder je na koncu zasedel 27. mesto med 41 uvrščenimi na SP.