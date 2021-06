Novozelandska dvigalka uteži prva transspolna športnica na OI

Dvigalka uteži Laurel Hubbard je do leta 2013 tekmovala kot moški, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Laurel Hubbard se je leta 1976 rodila kot Gavin Hubbard. V Tokiu bo tekmovala v kategoriji do 87 kilogramov. Gre za 43-letno športnico, ki je postala kandidatka za olimpijske igre, potem ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) spremenil pogoje ter omogočil, da so del olimpijskih ekip tudi transspolne športnice. Te lahko tekmujejo kot ženske, če imajo raven testosterona pod dovoljeno mejo, ki jo je kot še dopustno določil Mok.



Novozelandski olimpijski komite je v ponedeljek potrdil, da je Hubbardovo izbral v novozelandsko olimpijsko ekipo. Ta odločitev je povzročila, da je Hubbardova postala prva odkrito transspolna športnica, ki bo nastopila na OI. Generalna sekretarka novozelandskega olimpijskega komiteja Kereyn Smith je dejala, da se je 43-letna Hubbardova rodila kot moški, a je nato spremenila spol in izpolnila vsa zahtevana merila, ki ji zdaj dovoljujejo, da kot transspolna športnica nastopi v ženski konkurenci, poroča AFP.

Ravnovesje med človekovimi pravicami in pravičnostjo na igrišču

»Priznavamo, da je spolna identiteta v športu zelo občutljivo in zapleteno vprašanje, ki zahteva ravnovesje med človekovimi pravicami in pravičnostjo na igrišču,« je dejala Smithova.



Odločitev je sprožila polemiko z belgijsko dvigalko uteži Anno Van Bellinghen, ki trdi, da je odločitev, da se transspolnim ženskam dovoli tekmovanje v ženski konkurenci, nepoštena in da gre za »slabo šalo«.



Po poročanju AFP je del ameriške ekipe v kolesarstvu BMX tudi transspolna oseba. Gre za športnico z imenom Chelsea Wolf, ki bo odpotovala v Tokio, a kot rezervna tekmovalka. Tekmovala bo le v primeru, če odpadeta sotekmovalki Hannah Roberts in Perris Benegas.

