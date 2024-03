Pia Babnik v ZDA odlična 20., drugi brusijo formo ob Gardskem jezeru

Slovenski poklicni igralci golfa so že začeli z novo tekmovalno sezono, članske in mladinske reprezentance pa so se odpravile na daljše priprave v Italijo. Ob Gardskem jezeru bodo vadili do 17. marca, zanje bo vrhunec sezone ekipno evropsko prvenstvu v juliju, ko se bodo člani in mladinci poskušali vrniti v divizijo 1 evropskega golfa.

»Letos smo že trenirali skupaj dva dni v Lipici, štiridnevne priprave pa smo opravili v Lignanu v Italiji. Tam so bili z nami tudi nekateri poklicni igralci – Katja Pogačar, Žan Luka in Gal Patrik Štirn ter Luka Naglič –, tako da se je kakovostna raven treninga še dvignila,« je pred najdaljšim ciklom priprav povedal trener Matjaž Car, ki ob Alešu in Urošu Gregoriču skrbi za strokovno delo v reprezentancah.

»Potem ko smo se pozimi posvečali tehničnim spremembam, zdaj v ospredje prihaja igra. Cilj je, da vsi čim več igrajo, tako bodo stopnjevali tekmovalno formo. Mladinska ekipa se bo v Veroni pomerila z vrstniki iz pokrajine Benečija, drugi bodo v naslednjih dneh igrali na turnirjih na igriščih Paradiso, Garda in Chervo.«

Letos so v članski A selekciji Jan Hribernik (GK Ptuj), Jan Čirič, Žiga Strašek (oba GK Arboretum) in Tomi Bezenšek (Racman GK), ki je bil še lani v mladinski vrsti, šest igralcev pa je razvrščenih v B selekcijo. Pri dekletih so v članski A selekciji Neža Šiftar, Barbara Car (obe Racman GK), Lana Malek (GK Velenje) in Lara Ječnik (GK Bled), v B selekciji je Lana Vehovar (GK Arboretum).

»Vrhunec sezone bo kot običajno julija, ko so na sporedu ekipna evropska prvenstva. Ženska reprezentanca bo od 9. do 13 julija nastopila v diviziji 1 v Španiji, nedaleč od Madrida. Člani in mladinci bodo istočasno tekmovali v Krakovu na Poljskem. Za oboje je cilj uvrstitev med prve tri ekipe in vrnitev v divizijo 1,« je pojasnil Car. V reprezentanci ni več Jaka Babnika in Luka Nagliča, ki sta prestopila med profesionalce.

Ana Belac je tudi v dobri formi. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Ljubljančanka stopnjuje formo

Ti so tekmovanja začeli že februarja. Letos ima kot edini od Slovencev pravico nastopa na evropskem challenge touru Žan Luka Štirn, ki se je odlično odrezal na uvodnem turnirju v Južni Afriki. Osvojil je 36. mesto, po dveh dneh pa je bil celo 17.

V primerjavi z lansko kalvarijo je sezono obetavno začela tudi Pia Babnik, ki je v evropski seriji začela s 36. mestom v Keniji, zatem pa je bila 50. v Savdski Arabiji.

Na nove izzive v evropski seriji se pripravljata še Katja Pogačar, ki je bila v Keniji 40., in Ana Belac.

Pia Babnik in Ana Belac sta se odlično odrezali na dveh ločenih turnirjih na Floridi. Mlada Ljubljančanka Babnik je na turnirju evropske serije zasedla drugo mesto v ekipni konkurenci in 20. med posameznicami, Portorožanka Belac pa je na seriji Epson izgubila razigravanje za naslov.

Babnik je nastopila na turnirju Aramco na igrišču Feather Sound Country Club, kjer so si udeleženke razdelile 456.000 evrov. Med ekipami je zaostala le za zmagovalno zasedbo, ki je slavila z udarcem prednosti, med posameznicami – turnir je trajal tri dni – pa je zasedla 20. mesto z rezultatom -2 pod parom igrišča (71, 68, 75).

Najboljša je bila Nemka Alexandra Forsterling, ki je za zmago prejela dobrih 62.000 evrov in se v skupni razvrstitvi sezone na evropski turneji prebila na drugo mesto. Babnik je skupno 39., Belac 78., Katja Pogačar pa 105. med 123 igralkami, ki so letos že osvojile točke.

Belac je nastopila na igrišču Winter Haven le nekaj kilometrov stran. Prvi letošnji turnir serije Epson, ki je druga najmočnejša turneja v ZDA za serijo LPGA, je po treh dneh končala z rezultatom -8 (68, 68, 70), z birdiejem na zadnji luknji pa je izsilila podaljšek s Kolumbijko Valery Plata. Slednja je slavila na drugi dodatni luknji in pobrala največji del 228.000 evrov nagradnega sklada.

Belac bo ta teden nastopila še na enem turnirju serije Epson na Floridi, nato pa jo tako kot Babnik konec meseca čaka turnir evropske serije v Avstraliji.