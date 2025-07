Po mundialu še naskok na olimpijske igre

Katarska prestolnica Doha se poteguje za organizacijo olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2036, so sporočile oblasti. Bogata zalivska država si tako prizadeva za še en pomemben športni dogodek, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Katar, ena najmanjših in najbogatejših držav v Zalivu, je že gostil svetovno prvenstvo v nogometu 2022.

Če bi bil Katar izbran, bi postal prva država na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, ki bi gostila olimpijske igre, je dejal premier in minister za zunanje zadeve šejk Mohamed bin Abdulrahman Al-Tani.

»Uradna kandidatura katarskega olimpijskega komiteja za gostiteljico olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2036 predstavlja nov mejnik na poti Katarja,« je dejal v izjavi. »Kandidatura temelji na dosežkih Katarja pri uspešnem gostovanju največjih mednarodnih športnih dogodkov, predvsem svetovnega prvenstva v nogometu 2022,« je dodal šejk.

Nevladna organizacija Amnesty International in druge skupine za človekove pravice trdijo, da je v času pred mundialom 2022 umrlo na tisoče delavcev migrantov, Doha pa je uradno potrdila smrt 37 delavcev na projektih svetovnega prvenstva.

Predsednik katarskega olimpijskega komiteja šejk Joan bin Hamad Al-Tani je dejal, da je Doha »šport postavila za osrednji steber naše nacionalne strategije«. Pojasnil je, da imajo ta čas 95 odstotkov potrebne športne infrastrukture za izvedbo OI in celovit nacionalen načrt, da postavijo vse objekte.

Igre naj bi sicer vsakič menjale celine. Ker bodo oziroma so OI leta 2024, 2028 in 2032 potekale v Evropi, Severni Ameriki in Oceaniji, obstaja velika verjetnost, da bodo igre leta 2036 v Aziji ali Afriki, na črni celini bi bile prvič v zgodovini.