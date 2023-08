Rajmond Debevec z mirno roko do svetovnega rekorda

Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil zlato kolajno v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. Šestdesetletni Debevec je zadel vseh 600 krogov, z novim doseženim svetovnim rekordom pa je tudi ubranil naslov s svetovnega prvenstva v južnokorejskem Changwonu 2018.

Debevec je v svoji izjemno bogati ter uspeha polni karieri prvič na velikih tekmovanjih zadel vseh 600 krogov v tej strelski disciplini, ki ni na programu poletnih olimpijskih iger. Finec Aleksi Leppa na drugem in Američan Timothy Sherry sta imela za krog slabši izkupiček.

»Teoretično je vedno možno še bolje streljati. Če bi imel na današnji tekmi več notranjih desetk, potem ...,« je v telefonskem pogovoru za STA v šaljivem tonu uvodoma dejal olimpijski prvak iz Sydneyja 2000 in nosilec bronastih odličij iz Pekinga 2008 in Londona 2012.

»Razmere na strelišču so mi bile pisane na kožo. Vreme je bilo malce oblačno, vetra praktično ni bilo. Vse te vremenske okoliščine sem v celoti izkoristil sebi prid, od prvega do zadnjega strela sem se odlično počutil,« je o svoji zadnji strelski mojstrovini v azerbajdžanski prestolnici dejal neuničljivi Debevec, ki je že pred odhodom na letošnje svetovno prvenstvo dejal, da največ pričakuje prav od današnje discipline.

Pred 27-kratnim zmagovalcem tekem za svetovni pokal in petkratnim zmagovalcem finalih tekem svetovnega pokala je v ponedeljek še tekma v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov.

»Od svoje zadnje discipline v Bakuju zavoljo nekonkurenčnosti z najboljšimi strelci v stoječem položaju ne pričakujem veliko, a boril se bom po svojih najboljših močeh in skušal doseči dober izid,« je še na koncu dejal Debevec, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico nastopil še v dveh olimpijskih disciplinah. Na obeh tekmah z malokalibrsko puško leže in v trojnem položaju na 50 metrov je zasedel 58. mesto.

Drugi slovenski predstavnik na današnji tekmi Robert Markoja, ki je v soboto zasedel nehvaležno četrto mesto v standardni puški na 300 metrov, je današnje tekmovanje s 595 krogi končal na enajstem mestu.

V disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov bo danes nastopila tudi slovenska strelka Urška Kuharič.