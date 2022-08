Sašo Boškan podrl mejnik Petra Mankoča

Naš mladi reprezentant Sašo Boškan je z odličnim dopoldanskim plavanjem napovedal imenitno nedeljo na evropskem prvenstvu v Rimu, kjer bosta iz slovenskega zornega kota zvečer pod posebnim finalnim drobnogledom Janja Šegel in Katja Fain.

Boškana, plavalca Triglava iz Kranja, nihče med stroko ni posebej omenjal v napovedih pred odhodom v Rim, kjer pa je navdušil z današnjim odličnim dopoldanskim plavanjem na 200 m prosto. S časom 1:48,08 je za 84 stotink izboljšal kar 19 let star državni rekord Petra Mankoča. Z 11. dosežkom predtekmovanja se je tako Gorenjec uvrstil v popoldanski polfinale, pred katerim pravi: "Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Nov državni rekord sem dosegel in tako tudi uvrstitev v polfinale. To je bil glavni cilj. Popoldne si želim prebiti mejo 1:48. Če bo ta izid zadostoval za finale, bo to zame zelo nepričakovano. Seveda pa si najprej želim izboljšati čas iz kvalifikacij." Naš upokojeni plavalni as Mankoč pa se je pri priči s čestitko nasledniku oglasil na družbenem omrežju.

Popoldanski Boškanov polfinale bo ob 18.10, natanko 58 minut pred začetkom velikega finala na 200 m prosto deklet, v katerem bosta nastopili tako Šeglova kot Fainova. Sodeč po formi zadnjih dni si predvsem od prve lahko obetamo nov odmeven dosežek, a zagotovo bo po uvrstitvi v finale zelo motivirana tudi Mariborčanka.