Slovenska reprezentanca ne glede na vse ne bo potovala v Rusijo

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je sporočila, da glede na trenutne razmere moške reprezentance na svetovno prvenstvo ne bo poslala, če bo prvenstvo potekalo v Rusiji. SP je sicer predvideno med 26. avgustom in 11. septembrom. Za zdaj država gostiteljica tega turnirja ostaja Rusija.

Na zvezi so se v luči ruske invazije na Ukrajino odločili, da reprezentance ne pošljejo na SP, če bo ostalo pri tem, da bo prvenstvo gostila Rusija. »Tovrstno odločitev podpira tudi Olimpijski komite Slovenije, izmed držav članic Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) pa sta se enako kot Slovenija že odločili Poljska in Francija. Podobno lahko v kratkem pričakujemo še s strani drugih članic evropske in svetovne zveze,« so sporočili z OZS, ki jo vodi predsednik Metod Ropret.

Rusiji so odvzeli tudi turnir svetovne lige

Vodstvo Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) je v petek potrdilo, da Rusija ostaja gostiteljica letošnjega svetovnega prvenstva za moške, v sobotni izjavi pa so s sedeža FIVB sporočili, da bodo vseskozi spremljali razmere v Ukrajini in se na podlagi položaja odločili o usodi svetovnega prvenstva.

FIVB je rusko odbojkarsko zvezo že obvestila, da bo za turnirja elitne lige narodov za odbojkarje in odbojkarice, ki bi ju morala junija oz. julija gostiti Ufa in Kemerovo, poiskala druga organizatorja. V Ufi bi sprva morali na svojem tretjem turnirju v letošnji ligi narodov med 5. in 10. julijem igrati tudi Slovenci.

»CEV je z namenom, da zaščiti športnike in druge udeležence ter tudi integriteto vseh tekmovanj pod svojim okriljem, do nadaljnjega odpovedala vsa tekmovanja na območju Rusije in Ukrajine, odigrana bodo na nevtralnih območjih. Organizacijo tekmovanj, ki bi ju morali v bližnji prihodnosti organizirati Rusija in Ukrajina, bo CEV dodelila drugim organizatorjem,« so se dodali na OZS.