Sneg in led ne bosta okovala katarskega mundiala

Če je nogomet kralj športa, kraljica pa je atletika, kdo so princi in princes(k)e? Nekaj jih bomo našli tudi v napovedi športnih dogodkov za ta teden, kraljevalo pa bo svetovno prvenstvo v najpomembnejši postranski zadevi na svetu. Že danes bodo spet vse (športne) oči uprte v Katar, kjer se bodo nadaljevali skupinski boji na mundialu. Za vsakogar se bo na tokratnih dvobojih in tistih do konca tedna zagotovo našlo kaj zanimivega. A tudi (tekmovalna) zima ima svoj čar.