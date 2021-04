Tjaša Kysselef prvič v karieri v finalu evropskega prvenstva

Evropsko prvenstvo šteje tudi kot kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. FOTO: Mavric Pivk



V četrtek še Bertoncelj, Klavora, Bojanc in Božič

Slovenska telovadkaki se je na veliko sceno vrnila po letu dni odsotnosti zaradi poškodbe, je z odliko opravila današnji kvalifikacijski nastop evropskega prvenstva. Sedemindvajsetletna reprezentantka je v Baslu oba skoka opravila uspešno. S povprečjem 13,633 točke si je s sedmo oceno zagotovila finale preskoka. Na evropskem prvenstvu, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre, je Kysselefova uresničila sanje in se bo v finalu med evropsko elito še borila tudi za visoka mesta.»Uspelo mi je,« je iz Basla po nastopu, ko je že bilo jasno, da bo prvič članica elitne osmerice EP, sporočila Kysselefova. »Ne morem verjeti, kaj se dogaja. Zdi se mi, kot da sanjam,« je prve vtise skušala zbrati telovadka, ki še pred tedni ni verjela, da se lahko po poškodbi in operaciji gležnja sploh tako dobro pripravi za EP. Še pred odhodom v Švico je opozarjala, da bi ji gotovo prav prišel še kakšen trening ali dva, vendar se bo skušala zanesti na izkušnje s prejšnjih velikih tekmovanj.»Presrečna sem, da nisem obupala in ostala doma. Nisem bila prepričana, če sodim na to prvenstvo ... Zdaj pa vem, da je bilo vse vredno. Še dobro, da me je trenerprepričal, naj vseeno grem na EP in skušam vsaj 'oddelati' normo. Očitno so vsi verjeli vame bolj, kot sem verjela jaz,« je razmišljala Kysselefova, ki je priznala, da je imela kar precej treme po letu dni premora zaradi poškodbe.»Treme je bilo veliko. Najbrž ne samo zato, ker leto dni nisem tekmovala, ampak tudi zato, ker sem ravno končala rehabilitacijo. V pripravah sem lahko naredila zelo malo skokov, da ne bi preobremenila noge. A vse se mi je poklopilo. Tole je res uresničenje sanj,« je še dejala presrečna telovadka Zelene jame.Čeprav je sicer redna finalistka svetovnih pokalov, je to zanjo prvi finale EP v karieri. Med elitno osmerico se je s prvo oceno uvrstila mlada Britanka(14,516 točke) pred ekipno olimpijsko podprvakinjo iz Ria Rusinjo(14,450), ki je bila danes najboljša v kvalifikacijah mnogoboja, in domačinko(13,833), nekdanjo mnogobojsko evropsko prvakinjo.Za Slovenijo sta na tem prvenstvu nastopili šeki je lovila finale mnogoboja, ter debitantkaki se je predstavila na dvovišinski bradlji. Po besedah selektorja Andreja Mavriča je Hribarjeva tri orodja v mnogoboju naredila dobro, nato pa je enkrat padla z gredi in sanj o finalu mnogoboja je bilo konec. S skupnim zbirom 47,598 točke je zasedla 50. mesto med 107 kvalifikantkami. Medtem pa je Crnjačeva (10,400) na bradlji ob prvencu nabrala dva padca in zasedla 77. mesto med 96 telovadkami na tem orodju.»Tjaša je res naredila to, kar zna. Vesel sem, saj je pokazala svoj trenutni maksimum,« je dejal Mavrič. V četrtek kvalifikacije čakajo še telovadce. Največ v slovenskem taboru pričakujejo od obeh asovna konju z ročaji terna parterju. Poleg njiju bosta nastopila šena krogih terna parterju.