Tudi leteči Holandec izgublja živce, grozi mu kazen

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred prvo dirko formule ena za veliko nagrado Katarja v Losailu. V prvi vrsti mu bo bržčas družbo delal njegov glavni tekmec v boju za naslov svetovnega prvaka, Max Verstappen (Red Bull), ki je bil počasnejši za kar 0,455 sekunde, a bi lahko zaradi kršenja pravil prejel kazen. Pred kratkim so iz vodstva tekmovanja namreč sporočili, da bo moral Verstappen na zagovor h komisarjem dirke zaradi kršenja pravil. Nizozemec bi moral v zadnjem hitrem krogu ob dvojni rumeni zastavi po predrti pnevmatiki Francoza Pierra Gaslyja (AlphaTauri) občutno stopiti s plina, a mahanja zastav ni upošteval, zaradi česar mu grozi kazen. Kakšna bo, bo jasno v nedeljo po sestanku, ki se bo začel štiri ure pred dirko. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa mu grozi kazen nekaj mest na startu.

Za Hamiltona pa je bil to že 102. pole position v karieri, na dirki bo lovil tudi 102. zmago. Tri dirke pred koncem sezone ima Verstappen na vrhu seštevka 14 točk prednosti pred branilcem naslova in sedemkratnim prvakom Hamiltonom. Nizozemec ima pred dirko v Losailu 332,5 točke, Britanec pa je drugi s 318,5. Tretje mesto je danes z zaostankom 0,651 sekunde zasedel Finec Valtteri Bottas, ki bo tako lahko kril hrbet svojemu moštvenemu kolegu pri Mercedesu. Ta bo na dirki tudi v taktični prednosti v lovu na oba naslova, saj bo drugi dirkač Red Bulla Mehičan Sergio Perez dirko začel šele kot 11.

V drugi vrsti bo poleg Bottasa Gasly, od petega do desetega mesta pa so se zvrstili še Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz mlajši (Ferrari), Juki Cunoda (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) in Sebastian Vettel (Aston Martin). Na dirkališču Losail, ki je sicer bolj znano kot prizorišče motociklističnih dirk, bo v nedeljo sploh prva izvedba preizkušnje formule 1 v tej državi. Katar je letos v vlogi prireditelja vskočil namesto Melbourna, kjer zaradi koronske pandemije niso mogli izpeljati dirke, od leta 2023 pa bo Losail del dirkaškega koledarja vsaj naslednjih deset let. Preizkušnja za VN Katarja bo v nedeljo ob 15. uri, do konca sezone pa bosta nato še dirki v Savdski Arabiji (5. december) in Združenih arabskih emiratih (12. december).