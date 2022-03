Ukrajinske športnike rešuje iz vojne tudi legendarni atlet

Legendarni ukrajinski atlet Sergej Bubka, ki je danes predsednik olimpijskega komiteja Ukrajine, je v pogovoru z Mednarodnim olimpijskim komitejem sporočil, da ves svoj čas v zadnjem obdobju namenja reševanjem ukrajinskih športnikov, ki so se zaradi ruskega napada na državo znašli sredi vojne.

»V svojem bistvu sem prizadet glede tega, kar se dogaja v moji državi in pozivam vse, da nemudoma ustavijo to vojno,« je dejal. V svoji trenutni vlogi nekdanji izjemni tekmovalec v skoku s palico, ki je šestkrat osvojil naslov svetovnega prvaka in večkrat popravil svetovni rekord v disciplini, pomaga pri nudenju pomoči ukrajinskim športnikom. »Vsako sekundo vsakega dneva posvečam svojo energijo lociranju športnikov, trenerjev in njihovih družin ter ugotavljanju, kako jim lahko najbolje pomagamo,« je dejal.

Nekateri športniki sredi vojne vihre

Kot je pojasnil, so se nekateri športniki znašli sredi vojne vihre na območjih v središču ruskega napada. »Vse skupaj je zelo težko, nenehno izgubljamo zvezo z nekaterimi in smo zelo zaskrbljeni glede njihove varnosti.« Drugi izven države potrebujejo drugačne oblike pomoči, da lahko še naprej tekmujejo.

Zanj je pomembno, da se ukrajinski športniki lahko še naprej udeležujejo tekmovanj po svetu. »Naši športniki lahko navdihnejo druge s prikazom trdoživosti Ukrajincev, hkrati lahko delijo tudi sporočilo solidarnosti in miru,« je dejal in izpostavil primer ukrajinske paraolimpijske ekipe, ki je na nedavnih igrah v Pekingu končala na drugem mestu na lestvici medalj. »Želimo si, da bi naša zastava plapolala in naša himna igrala po vseh tekmovališčih po vsem svetu,« je zaključil Bubka.