V Evropi smo združeni v raznolikosti in to velja tudi za šport

V Sloveniji danes drugič obeležujemo državni praznik športa, s katerim smo posebnost v Evropi, saj ga po svetu poznajo le še v Indiji, Iranu, Maleziji, Katarju, Turčiji, Tajski in na Japonskem. Letos bo ta praznik nekaj posebnega, ne sovpada le z začetkom Evropskega tedna športa, temveč tudi slovenskim predsedovanjem svetu EU. Del tega bo seminar o športu, ki se ga bo udeležila tudi evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Marija Gabriel. Z Bolgarko, ki ta resor vodi od leta 2019, smo se pogovorili o tem, kakšen status in pomen ima šport v teh zapletenih časih za evropsko politiko.