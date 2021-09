V Moskvi številčna slovenska ekipa, vendar brez Janje Garnbret

Športne plezalce po olimpijskih igrah v Tokiu čaka še drugi vrhunec v letošnji sezoni. Na svetovnem prvenstvu, ki se bo jutri začelo v Moskvi, bo – kot so sporočili z naše zveze – nastopilo 15 slovenskih reprezentantov, med katerimi pa ni olimpijske prvakinje Janje Garnbret. V rusko metropolo so odpotovali tudi štirje člani naše paraplezalne reprezentance.



»Ekipo smo določili glede na dosedanje rezultate v svetovnem pokalu in glede na občutke vodstva. Posebnih pričakovanj ne bi podajal, vsekakor pa si želimo poseči po finalu in nato napasti stopničke,« je poudaril selektor naše reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.



V vseh posamičnih disciplinah in kombinaciji bo Slovenijo zastopala Mia Krampl, v težavnosti in balvanih Vita Lukan, Lučka Rakovec in Anže Peharc, kot specialisti za težavnost v Rusijo odhajajo Lana Skušek, Tjaša Slemenšek, Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar, za balvane pa Katja Debevec, Jernej Kruder, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar. V paraplezanju bodo naše barve branili Gregor Selak v kategoriji omejitve gibanja RP3, Tanja Glušič v kategoriji omejitve vida B2, Matej Arh v kategoriji omejitve gibanja RP1 in novinka Manca Smrekar v kategoriji RP3.



Ob odsotnosti olimpijske in svetovne prvakinje Janje Garnbret, ki se je odločila izpustiti tekmovanje v Moskvi, bo prvo ime slovenske ženske vrste v Rusiji svetovna podprvakinja Mia Krampl (AO PD Kranj), ki je na olimpijskih igrah v Tokiu zasedla 18. mesto. »Zadnji dve leti sem veliko časa posvetila tudi hitrostnemu in balvanskemu plezanju, zato bi bilo škoda, če teh treningov ne bi izkoristila. Sicer od olimpijskih iger še nisem plezala hitrostne smeri, a bi vseeno rada (verjetno) še zadnjič v življenju tekmovala v kombinaciji,« je dejala 21-letna plezalka z Golnika.



Pred dvema letoma je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila srebrno kolajno v težavnostnem plezanju, ki ostaja njena paradna disciplina. »Kljub vsem treningom balvanov in hitrosti se imam še vedno za težavnostno plezalko, čeprav tega nisem vadila toliko, kolikor bi v običajni sezoni. A dober rezultat si želim doseči tudi v balvanih,« je še poudarila Kramplova.



