V Tbilisiju po dve zmagi Anke Pogačnik in Martina Hojaka

Slovenska judoista Anka Pogačnik (do 70 kg) in Martin Hojak (do 73 kg) sta na grand slamu v Tbilisiju osvojila sedmi mesti. Anka je v svoji kategoriji najprej s končnim prijemom ugnala Gruzijko Nino Gulbani, v boju za četrtfinale pa nato še Kazahstanko Jekaterino Tokarevo. Nato je tekmovalko kranjskega Triglava ustavila bronasta z zadnjih olimpijskih iger Nizozemka Sanne van Dijk. V četrtfinalu jo je premagala še letošnja zmagovalka Taškenta in Pariza Nemka Miriam Buktereit.

Andrejo Leški presenetila Nemka

Martin Hojak je najprej odpravil Korejca Chola Gwanga, nato pa v osmini finala še štirikratnega vseameriškega prvaka Kubanca Magdiela Estrado. V četrtfinalu je bil zanj premočan prvopostavljeni Japonec Soiči Hašimoto, nosilec petih odličij s svetovnih prvenstev. V repasažu je tekmovalec Bežigrada nato po dveh minutah in pol podaljška izgubil še z Nemcem Aleksandrom Gablerjem, ki ga je Ljubljančan nedavno premagal v Taškentu.

V kategoriji do 63 kg je svetovno podprvakinjo Andrejo Leški po dolgem podaljšku presenetila Nemka Dena Pohl. Prvo borbo je izgubila tudi Nika Koren v kategoriji do 70 kg. Boljša je bila Kitajka Dan Yu.