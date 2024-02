Na pariškem spektaklu za grand slam v soju žarometov tudi dva Slovenca

Slovenski reprezentanti v judo na turnirju za grand slam v Parizu (z nagradnim skladom 154.000 evrov) niso blesteli, še najbolje se je odrezala lanska evropska šampionka in svetovna podprvakinja Andreja Leški, ki si je včeraj izbojevala deveto mesto v kategoriji do 63 kilogramov. Preostali štirje naši borci Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) so se od tekmovanja v francoski metropoli poslovili brez uvrstitev.

Mihael Žgank (levo) je novo leto pričakal v izjemni formi. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Toda dva Slovenca sta se vseeno znašla v soju žarometov. Mihael Žgank, ki se že dobrih pet let bori za Turčijo, se je po petih dobljenih dvobojih v Parizu ovenčal z zlato kolajno v kategoriji do 90 kilogramov. Tako se je teden dni po podvigu na tekmovanju za veliko nagrado v Odivelasu na Portugalskem znova povzpel na najvišjo stopnico odra za najboljše in v imenitnem slogu zaokrožil nepozabni teden, v katerem je praznoval tudi 30. rojstni dan (1. februarja). To je sicer prva lovorika za judoista iz Migojnic pri Žalcu na turnirjih za grand slam.

Rok Drakšič (levo) in Martti Puumalainen sta skupaj spisala že nekaj izjemnih zgodb. FOTO: IJF

Glasen aplavz si je prislužil tudi Rok Drakšič, ki je prejel priznanje za najboljšega trenerja lanskega leta po izboru Svetovne judoistične zveze (IJF), njegov varovanec Martti Puumalainen (nad 100 kg) pa je dobil nagrado za najlepši trenutek, za katerega je poskrbel z zgodovinskim zmagoslavjem za finski judo na lanskem mastersu v Budimpešti. Tako Žgank kot Drakšič sta nekoč vadila pod vodstvom celjskega strokovnjaka Marjana Fabjana.