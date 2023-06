Verstappen se je sprehodil do jubilejne zmage

Vse kaže, da bo Max Verstappen (Red Bull) že veliko pred koncem sezone ubranil naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Na VN Španije v Barceloni, kjer je leta 2016 dosegel prvo zmago v karieri, je zlahka vpisal že jubilejno 40. zmago, s katero je še povečal prednost v skupnem seštevku. Katalonijo veseli zapuščajo tudi pri Mercedesu, saj so z drugim Lewisom Hamiltonom in tretjim Georgeom Russllom prvič zasedli dve stopnički na zmagovalnem odru. Dirka je prinesla malo zanimivega, nihče od 20 dirkačev ni odstopil in že drugič zapored na stezi ni bilo varnostnega avtomobila.

Za Mercedes so današnje dvojne stopničke najboljši izid v sezoni, Red Bull pa je dosegel 99. zmago v formuli 1. Verstappen, ki je štartal s prvega mesta, je dobil še dodatno točko za najhitrejši krog in tako po peti zmagi na sedmih letošnjih preizkušnjah še povečal naskok v SP. Zdaj ima 52 točk prednosti pred moštvenim sotekmovalcem Sergiem Perezom, Mehičan je bil danes četrti.

Naslednja dirka bo na sporedu čez 14 dni v kanadskem Montrealu.

Izidi (66 krogov, 308,424 km):

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:27:57,940

2. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) + 24,090

3. George Russell (VB/Mercedes) 32,389

4. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 35,812

5. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 45,698

6. Lance Stroll (Kan/Aston Martin) 1:03,320

7. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 1:04,127

8. Esteban Ocon (Fra/Alpine) 1:09,242

9. Guanyu Zhou (Kit/Alfa Romeo) 1:11,878

10. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 1:13,530

Najhitrejši krog:

Max Verstappen (61.; 1:16,330)

SP skupno (7):

Dirkači:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 170

2. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 117

3. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 99

4. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 87

5. George Russell (VB/Mercedes) 65

6. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 58

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 42

8. Lance Stroll (Kan/Aston Martin) 35

9. Esteban Ocon (Fra/Alpine) 25

10. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 15

Konstruktorji:

1. Red Bull 287

2. Mercedes 152

3. Aston Martin 134

4. Ferrari 100

5. Alpine 40

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 8

9. AlphaTauri 2

10. Williams 1