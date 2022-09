Z azzurri večerna bitka za finale

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v soboto na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostita Poljska in Slovenija, v poljskih Katovicah v polfinalu pomerila z Italijo. Slovencem je pripadel večerni termin ob 21. uri, uvodoma se bodo ob 18. za finale udarili gostitelji Poljaki in Brazilci.

Slovenski in italijanski odbojkarji so si polfinalni dvoboj priigrali v sredo v Ljubljani, Poljaki in Brazilci pa so si napredovanje zagotovili v četrtek v poljskih Gliwicah.

Nedeljska tekma za tretje mesto bo ob 18. uri, finale za naslov svetovnega prvaka pa ob 21. uri.

Že v soboto bodo ob 14.45 v Berlinu na evropskem prvenstvu v osmini finala igrali tudi slovenski košarkarji, ki se bodo pomerili z Belgijci.