Zdaj se vsi bojijo Slovencev

Hrastničan je v širšem krogu favoritov za odličja na EP.

FOTO: Drago Perko

Vsi so premagljivi

V Varšavi že igrajo. Začelo se je evropsko namiznoteniško prvenstvo za posameznike in dvojice, ki ga je epidemija prestavila na letos. Ker bodo en mesec pozneje olimpijske igre v Tokiu z nastopom slovenske moške reprezentance, bo tekmovanje v poljskem glavnem mestu veliko povedalo, kdo od Evropejcev bi šel lahko vštric z azijskimi mojstri loparja.Na EP od Slovencev nastopajoin, največ pa si obetamo od sicer osmega nosilca Jorgića. »Čeprav bodo le slab mesec po koncu evropskega prvenstva olimpijske igre, sta oba turnirja zelo pomembna in med njima ne bom delal razlike. Menim, da je pripravljenost v redu, sicer je v zadnjem času malce padla. Je dobra, ne pa perfektna. Imam še tudi nekaj časa, da se pripravim denimo na olimpijske igre, tako da upam, da bo že v Varšavi in pozneje v Tokiu to res super forma,« razloži Darko Jorgić.Starocelinski vrh »pingponga« pa je širok in izenačen. »Vse igralce sem že premagal, v žrebu pa bi se rad izognil klubskemu kolegu iz Saarbrückna. Dobro se poznava, na svetovnem pokalu sva se že pomerila, premagal me je s 4:0. A menim, da je zdaj v malce slabši formi, morebiti je to prednost, če se srečava. A s katerim koli igralcem bom igral, pozitivno gledam naprej,« pravi 22-letni Hrastničan, ki bo v moških dvojicah nastopil s HrvatomKdo pa bi se lahko izstrelil v vrh? »Vsi trije Nemci,in Franziska, so kandidati za kolajno, tu je tudiiz Švedske. Je pa še nekaj kandidatov, nas deset najboljših v Evropi lahko premagamo drug drugega. Vsi smo na nek način favoriti, evropsko prvenstvo bo letos resnično zanimivo in zadnja točka bo odločala o tem, kdo bo dobil odličje in kdo ne,« navrže. Seveda pa obstajajo tudi olimpijski cilji v deželi vzhajajočega sonca. »Prvega, ki smo ga imeli, da se kot ekipa uvrstimo za olimpijske igre, smo izpolnili. Zdaj je treba le pozitivno naprej, saj smo močna ekipa, nihče si ne želi prekrižati loparjev z nami, na vseh igralskih položajih smo močni.Vse pa bo odvisno tudi od žreba. A sami bomo dali maksimum, naprej gledamo le pozitivno. Vse z namenom, da nekoga presenetimo in se morebiti uvrstimo med osem najboljših ekip ali celo med štiri,« pravi varovanec slovenske selektorice. Na EP so skromnejši cilji slovenske ženske ekipe, kar je glede na mladost igralk tudi razumljivo. Vendar pa imata predvseminže izkušnje s tovrstnih tekmovanj, zabo to prvo člansko prvenstvo.