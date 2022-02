Že Emina misel spravlja ob živce Claresso Shields

V nadaljevanju preberite:

Kaj sta na današnji novinarski konferenci v Mestni hiši v Cardiffu povedali Ema Kozin in Claressa Shields, ki se bosta v soboto pomerili za naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah IBF, WBA, WBC in WBF, kakšen občutek je imela slovenska šampionka, ko je ameriški zvezdnici pogledala globoko v oči, kako je bila oblečena Shieldsova, kaj sta napovedala njuna trenerja Rudolf Pavlin in John Jackson, koliko predstavnikov medijev je bilo na novinarski konferenci, kateri legendarni boksar iz ZDA je tudi v Cardiffu ...