Zmaga v derbiju in naslov prvakov Mariborčanom

Minuli konec tedna se je v Radencih končala letošnja državna članska liga, najmočnejše klubsko šahovsko tekmovanje pri nas. Kot v zadnjih nekaj letih sta tudi tokrat izstopala naša najboljša kluba, Šahovski klub Tajfun Ljubljana in Železničarski šahovski klub Maribor Poligram. Zanesljivo sta premagala vse druge tekmece, tako da je o letošnjem naslovu odločal sobotni neposredni dvoboj velikih rivalov. Mariborčani so bili v izenačenem in napetem obračunu proti branilcem lovorike tokrat boljši in so tako v klubske vitrine dodali svojo 21. pokal v samostojni slovenski državi.

Kot ključni okrepitvi novih prvakov v primerjavi z lansko sezono sta se izkazala dva novopečena slovenska reprezentanta, Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko, ki sta bila septembra del zgodovinskega uspeha naše reprezentance na olimpijadi v Budimpešti. Za klub iz štajerske metropole sta nastopila praktično brezhibno in prispevala številne pomembne točke h končnemu zmagoslavju. Izstopa predvsem zmaga Fedosejeva proti srbskemu reprezentantu na prvi šahovnici Ljubljančanov, Aleksandru Predkeju, ki je ob remijih na preostalih petih šahovnicah tudi prinesla odločitev v derbiju. Vladimir je odigral izjemno partijo, s katero je potrdil odlično formo v zadnjem obdobju in kljub črnimi figuram z učinkovito žrtvijo unovčil pozicijsko prednost, ki si jo je ustvaril.

Izjemnih 46 točk

Tudi sicer so letošnji prvaki v celotnem poteku tekmovanja prikazali izjemno suverene igre in so imeli tudi na preostalih šahovnicah številne razpoložene posameznike. V 54 partijah so skupno dosegli kar 46 točk in doživeli en sam posamičen poraz. Ljubljančani letos niso bili tako prepričljivi, a so v derbi vseeno vstopili z realnimi možnostmi za ubranitev naslova. Tokrat jim je spodletelo, vseeno pa ostajajo naš edini klub, ki ohranja ambicije na mednarodni ravni. Tudi letos se bodo namreč udeležili evropskega klubskega pokala, ki se bo v nedeljo začel v Srbiji. Z nekaj zvenečimi tujimi okrepitvami se želijo spet vključiti v boj za visoka mesta tako v moški kot v ženski konkurenci, kjer jim je lani za las spodletelo za prvo slovensko kolajno med najboljšimi evropskimi klubi.

Če je bil prvak praktično odločen že pred zadnjim kolom, pa se je vse do zadnjih potez odvijal ogorčen boj za obstanek v našem najmočnejšem ekipnem tekmovanju. Ob že prej odpisanih novincih v ligi iz Gornje Radgone je pred zaključnim delom najslabše kazalo igralcem Žalca. Slednji so se nato rešili z veliko zmago proti drugemu mariborskemu klubu, Braniku, ki se je zaradi tega poraza znašel v velikih težavah. A so si branikovci obstanek zagotovili v razburljivem zadnjem kolu, v katerem so zbrali pol točke več od Ptujčanov. Ti so tako zelo presenetljivo postali drugi potnik v nižji rang tekmovanja, saj so bili dolga leta eden najbolj standardnih prvoligašev pri nas in se v svoji bogati zgodovini med drugim lahko pohvalijo tudi z dvema naslovoma državnih prvakov.