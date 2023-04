Anže Kopitar: Boljši smo kot lani

Za našim vodilnim hokejistom Anžetom Kopitarjem je že 17. sezona v rednem delu v NHL, s 74 točkami je bil petnajstič najuspešnejši strelec ekipe, to je v vsej zgodovini lige pred tem uspelo le še Gordieju Howeu. Z Los Angeles Kings se je v končnico uvrstil s 3. mestom v pacifiški skupini, tako kot lani pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z Edmontonom. Pred enim letom je bil kanadski kolektiv boljši s 4:3, s tem je dobil šesto od skupno osmih medsebojnih serij v končnicah lige NHL proti Kraljem. Letošnja končnica se bo za Kralje začela v noči na torek po slovenskem času v Edmontonu, pred uvodom pa je 35-letnik spregovoril za slovensko javnost.

Redni del sezone 2022/23 je končan, osnovni cilj je prav uspešno izpolnjen. Ne nazadnje je bila to druga najuspešnejša sezona v zgodovini franšize za Kralje, kar je lep podatek. Toda verjetno je vse skupaj v mislih že kar malce pozabljeno in usmerjeno naprej, sicer pa: kako zadovoljni ste s potekom 82 tekem?

Sezona je bila zelo, da se ne bom preveč pohvalil, kar zelo suverena. Nikoli, v nobenem delu te sezone nismo zaostajali za končnico, kar v prejšnjih letih niti ni bilo tako. Od samega začetka, z dobrim štartom, smo nadgrajevali našo igro in smo bili vseskozi na mestih, ki peljejo v končnico. Na ta del sezone smo lahko ponosni, toda delo se začne šele zdaj.

Kaj je bilo drugače v primerjavi s prejšnjimi sezonami? Dozorelost igralcev? Kje sami vidite, da ste bili vseskozi v vodah končnice?

Igra ni bila drugačna. Sistem je bil približno enak kot v zadnjih nekaj let. Ekipa kot sama je bila boljša tako na ledu kot na papirju, kar se je tudi pokazalo. Dobili smo veliko potrebnih izkušenj za nekatere mlade igralce. Tudi v lanski končnici. Vse se je razvijalo proti končnici. Vedeli smo, da se je za nas velik korak spet uvrstiti v končnico, pot ni bila lahka, to moramo reči, a igrali smo dobro. Zdaj smo zasluženo tam. A zdaj se začne vse skupaj, tisti pomemben in obenem najbolj zabavni del.

Prepričan je,.da je njegova ekipa bolj izkušena za končnico kot pred enim letom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kaj pa vi osebno? Mladi prihajajo, a statusa prvega centra ne izgubljate. Pohvale dežujejo od povsod, od soigralcev do glavnega trenerja. 4 kazenske minute na 82 tekmah in še mnogo izjemnih stvari. Se je vaša vloga v ekipi kaj spremenila, je kaj drugače tudi glede na to, da imate zdaj napadalno kvaliteto še s kakšnega drugega položaja v ekipi?

Vloga se ni spremenila. Optimistično sem šel v to sezono. Na začetku morda ni bilo videti najbolje, nakar sem tudi jaz ujel svoj ritem in v drugem delu se je vse skupaj malo poklopilo. Počutim se dobro. Sem pri starejših v ekipi, trenutno najstarejši, a leta so samo številka. Še vedno se na ledu počutim zelo dobro. Zelo rad igram in upajmo, da se letos zgodi spet nekaj dobrega v juniju.

Zadnjih pet, šest tekem v rednem delu ste bili v igri tudi za prvo mesto v zahodni konferenci. Verjamem, da vas je to mikalo v konkurenci Vegasa in Edmontona, a se ni izšlo. Se je zaradi tega pojavilo kaj slabše volje v slačilnici?

Ne. Na nekaterih tekmah nismo igrali kot znamo, kot bi mogli, a to je spet ena šola za naprej. To se je zgodilo takoj za tem, ko smo se uvrstili v končnico. Mogoče smo malo popustili, malo zadremali, a zdaj na koncu smo igrali, tako kot se mora in imamo lepo popotnico za naprej.

Zdaj prihaja končnica in še Edmonton za povrhu vsega. Motivacija verjetno sploh ni beseda, ki jo boste potrebovali izreči, saj se pojavlja sama od sebe. Tudi za vse vaše soigralce, s katerimi ste lani izpadli na sedmi tekmi prav proti Edmontonu. Ste najbolj veseli, ker ste naleteli ravno na Edmonton? Kako gledate na nasprotnika?

Serija bo zagotovo dobra, tako kot lani. Igrati bomo morali naš najboljši hokej, tako pač je. Vedno je tako, vse ekipe so dobre. Odigrati moramo, kot znamo oz. tako, kot smo že odigrali čez celo letošnjo sezono. Upam, da se bo vse skupaj izšlo. Smo samozavestni od lani. Vemo, da nas je ravno Edmonton izločil v končnici, tako da se bomo poizkusili maščevati za lani.

Pri 35 letih mu pripada še vedno zelo vidna vloga pri klubu. FOTO: Claus Andersen/AFP

Med sezono ste morda dobili nove občutke, kako dobra je tokrat zasedba Edmontona. Zdi se, da so tekmeci v zadnjem obdobju res spet igrali odlično. Kakšen je vaš občutek? So kaj drugačni kot lani? Lani je bilo pred končnico razmerje moči v njihovo korist, vi ste bili v podrejenem položaju. Kako sami to ocenjujete letos?

Lani smo imeli nekaj poškodovanih igralcev, ki tiste serije niso mogli igrati. Edmonton se je letos okrepil, tako da mislim, da so boljša ekipa kot lani. Vem pa, da smo tudi mi boljša ekipa kot lani. Mislim, da bo dobra serija in mislim, da če bomo igrali kot moramo in znamo, zna biti zanimivo in normalno upamo na naš uspeh.

Kako zdesetkani boste tokrat? Nekaj igralcev je poškodovanih, ni še jasno, če bodo nared za končnico.

Povedano po pravici, ne vem kako in kaj. Še nekaj dni je do končnice in upajmo, da nas bo manjkalo čim manj in da se fantje vrnejo čim prej.

Kje vidite Boston glede na to, kakšno, rekordno sezono, so sestavili skupaj? A vemo, končnica je nova zgodba. Vam dajejo občutek, da to lahko še nadgradijo?

To je zelo suverena ekipa. Čez celo sezono je podirala rekorde, na koncu z največ zmagami, točkami, a zdaj se obrne list, prazen list in začne se pisati nova zgodba. Nikoli ne veš kaj in kako bo, junija bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo.

Ostaja ključ za končni uspeh še vedno zelo podoben? Dobra obramba. Imate tudi dva vratarja na visoki ravni.

Imamo dobro ekipo. Vratarja sta bila super, branilci so igrali zelo dobro, tudi mi spredaj smo dali kar nekaj golov. Ravnovesje oz. ravnotežje med vsem skupaj je dobro in gremo optimistično v to serijo.