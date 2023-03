Jesenice že na pol poti do polfinala

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so brezhibno opravili nalogo št. 2 v četrtfinalni seriji alpske lige in so zdaj na polovici poti do želene uvrstitve med najboljše štiri v tekmovanju.

Po torkovi zmagi doma z Vipitenom s 4:2 so bili tokrat boljši tudi na Južnem Tirolskem in se veselili zmage z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0; Kumanovič 46., Polčs 60.) ter tako zdaj tudi skupno vodijo z 2:0.

Dvoboj je bil bolj izenačen kot uvodni v Podmežakli, jeseniški čuvaj mreže Antti Karjalainen pa je ustavil vseh 29 tekmečevih strelov. Gorenjci so jih proti vratom gostiteljev sprožili 34.

Tekma št. 3 v seriji na štiri zmage bo v soboto na Jesenicah.