Kanadskemu superzvezdniku dodaten milijon dolarjev

Kanadski hokejski superzvezdnik Connor McDavid je bogatejši za milijon dolarjev, potem ko je zmagal na tekmovanju v spretnostih v sklopu dvoboja zvezd v NHL. Kapetan moštva Edmonton Oilers je bil v Scotiabank Areni v Torontu najboljši v polovici od osmih disciplin, prvo mesto pa je osvojil s časom 40,606 in končal s 25 točkami.

V Bolgariji rojeni vratar Aleksander Georgijev je bil sicer edini, ki je lahko ustavil McDavida. Napadalec Naftarjev je pobral glavno nagrado kot skupni zmagovalec, toda čuvaj mreže kluba Colorado Avalanche ga je premagal v izzivu ena na ena oziroma ko sta se pomerila iz oči iz oči. Zbral je največ obramb (9), s čimer si je prislužil 100.000 ameriških dolarjev nagrade.

McDavid je četrtič v karieri postal najhitrejši drsalec, izziv je končal v 13,408 sekunde. Tik za njim je pristal napadalec moštva New York Islanders Mathew Barzal (13,519 sekunde), ki je po poškodbi zamenjal Jacka Hughesa, zvezdnika kluba New Jersey Devils. Ta je sicer premagal McDavida na turnirju All-Star 2020 v St. Louisu.

Za nagrado je Connor Mcdavid prejel ček za milijon dolarjev. FOTO: Bruce Bennett/AFP

McDavid, ki je bil v prejšnji sezoni vodilni strelec NHL s 64 goli, v tej sezoni pa jih je na 43 tekmah dosegel 20, je nato dobil tudi preizkušnjo v spretnostih s palico, tekmovanje v natančnem streljanju in spretnostih z ovirami.

Osem igralcev je nato napredovalo v drugi del, ko so lahko udeleženci izbirali, s katerimi vratarji se želijo pomeriti. V finalni del preizkušnje pa je napredovala šesterica.

Glavni dogodek spektakla bo današnja tekma vseh zvezd NHL. To tekmovanje se bo odvilo kot turnir, v katerem se bodo pomerile štiri ekipe, ki so jih izbrali v četrtek zvečer. To so moštva, poimenovana po njihovih kapetanih, in sicer ekipe: Connor McDavid, Auston Matthews iz Toronta Maple Leafs, Nathan MacKinnon iz Colorada Avalanche in zasedba bratov sokapetanov Jacka in Quinna Hughesa iz New Jersey Devils oziroma Vancouver Canucks.