V drugi minuti zadeli, v drugi izgubili

Slovenska hokejska reprezentanca je v Parizu igrala drugo tekmo s Francozi in skupno sedmo pripravljalno pred majskim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Rigi. Po petkovem tesnem porazu s 3:4 so morali Slovenci tudi tokrat priznati premoč tekmecem, Francija je zmagala po podaljšku z 2:1 (0:1, 0:0, 1:0; 1:0).

Slovenija je v Parizu prikazala še eno dobro predstavo in bila blizu zmagi. Potem ko so bili v petek strelci razpoloženi, na slovenski strani so zadeli Tadej Čimžar, Miha Verlič in Jan Urbas, je bilo danes golov manj.

Več dela pa sta imela oba vratarja. V slovenskih vratih je selektor Matjaž Kopitar tokrat priložnost ponudil Žanu Usu, ki je delo opravil zelo dobro in dobil tudi nagrado za najboljšega igralca tekme na slovenski strani.

Začetek dvoboja je bil za goste odličen, saj so že po dobri minuti izkoristili prednost igralca več, zadel pa je Blaž Gregorc. V nadaljevanju zadetkov ni bilo, domači so v drugi tretjini imeli še dvakrat kaznovanega igralca, česar pa Slovenci niso izkoristili.

V zadnji tretjini je kazalo, da bo Slovenija z zbrano igro v obrambi prišla do minimalne zmage. Toda šest minut pred koncem so tudi Francozi imeli »power play« in zadeli, v rednem delu pa nato zadetkov ni bilo več. So pa nato Francozi že v 62. minuti spet zadeli, zmagoviti gol je dosegel Dylan Fabre.

Hokejska zveza Slovenije je pred letošnjim največjim izzivom pripravila obsežen program priprav. Hokejisti so jih uradno začeli že prve dni aprila, skupno je načrtovanih tudi deset prijateljskih tekem.

Današnja je bila sedma, naslednji teden sledita še dve v Budimpešti z Madžari, pred SP pa bo zadnji test za izbrance Matjaža Kopitarja še Danska v Koebenhavnu.

Zadnji domači testni tekmi prejšnji teden na Bledu z Italijo je Slovenija dobila s 4:1 in 4:2, pred tem pa je v Mariboru dvakrat igrala s Poljsko. Ti tekmi sta se končali šele po kazenskih strelih. Prvo so Slovenci dobili s 3:2, drugo izgubili s 3:4. Na prvi pa je v Beljaku Avstrijo premagala s 5:3.

Prva tekma na SP Slovence čaka 13. maja.