Remco Evenepoel že dreza v Primoža Rogliča

Čeprav ju loči desetletje, imata 34-letni Primož Roglič (Bora Hansgrohe) in 24-letni Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) bogato zgodovino medsebojnih dvobojev. Lani se je med njima iskrilo na dirkah po Kataloniji, Giru ter Vuelti in venomer je bil boljši Slovenec. Letos se bosta kot člana velike četverice, v katero sodita še Tadej Pogačar (UAE) in Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), prvič udarila na Touru. Predfilm tega boja spremljamo na dirki Pariz–Nica.