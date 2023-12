Devet gorskih etap in zaključni kronometer – vaba za Primoža Rogliča?

Dirka po Španiji je v zadnjih letih našla svojo tržno nišo, ob koncu sezone se kolesarji raje izogibajo dolgim etapam, zato vztrajajo pri zmagoviti formuli kratkih, eksplozivnih etap, z ogromno preizkušnjami v hribih, letos pa tudi s kronometrom v Madridu na zadnji dan dirke, prvič po letu 2002 se bo v prestolnici Vuelta končala z vožnjo na čas.

Slovitega Angliruja ne bo, niti najslavnejših prelazov v Pirenejih, se pa na spored vrača mitski vzpon do jezer Covadonga, ki v gorski megli ponujajo ene najlepših razgledov, kar jih premore profesionalno kolesarstvo. Skupno bo na Vuelti kar devet etap s ciljem na vrhu vzpona, 34 kilometrov kronometra, le ena prava šprinterska etapa in predvsem veliko priložnosti za napade za ubežnike in kolesarje, ki se dobro znajdejo na razgibanem terenu.

Posebnost tokratne Vuelte je zelo težek zadnji konec tedna. V 20. etapi je na sporedu morda najtežja gorska etapa z vzponom na Picon Blanco v Burgosu, na zadnji dan dirke pa po transferju v Madrid kolesarje čaka še hiter, 22 kilometrov dolg posamični kronometer, kjer bo lahko prišlo do nekaj (ali nekaj deset) sekund razlike med najboljšimi.

Vuelta 2024, trasa, dirka po Španiji, kolesarstvo Foto Unipublic

Favoriti za zmago bodo v prvi vrsti vrhunski hribolazci, Sepp Kuss je že napovedal, da bo branil lansko zmago in rdečo majico. V dresu nove ekipe bi morda lahko naskok na četrto zmago na Vuelti uprizoril tudi Primož Roglič, veliko pa bo seveda odvisno od njegove uspešnosti na dirki po Franciji julija. Bo pa Vuelta dobra priprava za SP v Švici, kjer bo na gorski trasi tudi Roglič v krogu favoritov za odličja.

Dirka po Španiji se bo začela na Portugalskem, s kratkim, 12 kilometrov dolgim kronometrom v Lizboni, po še dveh razgibanih portugalskih etapah se bo dirka vrnila v Španijo in nadaljevala svojo pot proti Madridu. Prva etapa s ciljem na klancu bo že 4., prva prava gorska v Sierri Nevadi, kjer kolesarji pogosto trenirajo, pa bo na sporedu v 9. etapi. Od tam dalje lahkih dni praktično ne bo več, kratke in razgibane etape na Vuelti pa vsako leto znova dokazujejo, da do razlik lahko pride tudi takrat, ko tega nihče ne pričakuje.

Glavni poraženci po objavi trase so nedvomno šprinterji, čaka jih le ena prava priložnost, zato jih v Španiji veliko ne bomo videli. Na Vuelto naj bi sicer prišel Olav Kooij, ki na drugih tritedenskih dirkah pri Vismi ne dobi priložnosti. Med favoriti za skupno zmago se omenjajo še Egan Bernal, Mattias Skjelmose, Joao Almeida, Nairo Quintana ... Veliko pa bo seveda odvisno od razpleta prvega dela sezone.

Vuelta 2024 bo potekala od 17. avgusta do 8. septembra.