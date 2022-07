Krstni Tour za tri Slovenke

Žensko profesionalno kolesarstvo bo danes dočakalo enega od prelomnih trenutkov. Izpod Eifflovega stolpa se bo 144 kolesark iz 24 ekip podalo na osemdnevno, 1033,6 km dolgo pot po francoskih cestah. Kolesarke so po 33 letih spet dobile svoj Tour.

V zadnjem desetletju so se kolesarke pojavljale ob robu moškega Toura, njihova enodnevna preizkušnja je popestrila parado zmagovalcev na Elizejskih poljanah. Tudi tokrat bodo po njih dirkale kolesarke, vendar bo to le začetek boja za rumeno majico, ki se bo prihodnjo nedeljo končal na hribu, ki ga slovenski kolesarski navijači dobro poznajo. Na La Planche des Belles Filles, kjer je Tadej Pogačar leta 2020 v vožnji na kronometer slekel Primoža Rogliča, letos pa v prvi gorski etapi Toura slavil še eno zmago.

1033,6 km bodo kolesarke premagale v osmih etapah.

Zdaj bo ta klanec spoznala tudi njegova zaročenka Urška Žigart, ki bo v dresu ekipe BikeExchange pedala vrtela kot pomočnica ameriški kapetanki Kristen Faulkner. To pa bo krstni Tour tudi za najbolj izkušeni slovenski kolesarski dami, barve ženske zasedbe UAE bosta branili Eugenia Bujak in Urška Pintar.

»Taktično bo to podobna dirka moških. Pomočnice bodo delale za kapetanke, pri nas bo to Mavi Garcia. Pintarjeva bo zadolžena za pomoč predvsem v klanec, Bujakova in Maaike Boogaard, ki je bila nekoč tudi del naše ekipe BTC City Ljubljana, pa bosta vezni člen, ko bo treba povleči na veter. Imeli bosta možnosti tudi za pobege,« je povedal Gorazd Penko športni direktor pri ekipi UAE, ki bo Tour sicer spremljal na daljavo.

»V tujini žensko kolesarstvo velja več kot v Sloveniji, organizacija ekip je podobna moškemu, v katerem je v vsaki ekipi osem kolesarjev, tukaj pa je šest kolesark. Na eno tekmovalko prideta dva člana spremljevalnega osebja, pri moških povprečno štirje na enega kolesarja. Standard se je dvignil, ženske so tam, kjer so bili moški pred 15 leti,« o razvoju ženskega kolesarstva pravi Penko.

Nagradni sklad še ni na ravni moškega, na katerem bodo razdelili 2,5 milijona evrov vreden nagradni sklad, zmagovalec bo prejel pol milijona. Kolesarke si bodo razdelile 250.000 dolarjev, rumena majica bo vredna 50.000.