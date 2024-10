Matej Mohorič predal žezlo nizozemskemu tekmecu

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je svetovni prvak po makadamu. V Belgiji je na trasi med Hallejem in Leuvenom (182 km) ugnal dva domačina Floriana Vermeerscha in Quintena Hermansa. Na vrhu je van der Poel nasledil Slovenca Mateja Mohoriča, ki je tokrat končal na sedmem mestu.

Van der Poel je postal tretji svetovni prvak po makadamu, potem ko je prva izdaja v Benečiji leta 2022 pripadla Belgijcu Gianniju Vermeerschu, lani pa je prav tako v Benečiji slavil Mohorič. Van der Poel je sicer ob prvi izdaji osvojil bronasto kolajno.

Odločitev o zmagovalcu je v zadnjem, drugem krogu okoli Leuvena oziroma po gozdovih Meerdaala, ko sta se od manjše skupine odlepila van der Poel in Florian Vermeersch. Pričakovano je bil močnejši Nizozemec, ki se je od Belgijca odlepil 13 km pred ciljem in samostojno prečkal ciljno črto.

V karieri je postal svetovni prvak v tretji različni disciplini

V karieri je tako postal svetovni prvak še v tretji različni disciplini. Slavil je na cestni dirki, šestkrat v ciklokrosu in zdaj še po makadamu. Van der Poel je imel na koncu 1:03 minute prednosti pred Florianom Vermeerschem, ki je drugič zapovrstjo osvojil srebrno kolajno.

»Zame je bil to velik cilj. Lepo je v zbirko dodati še eno majico z mavričastim motivom. Izjemno je sezono končati na tak način,« je organizatorjem po dirki dejal van der Poel. »Dirko sem želel narediti čim težjo, saj bi lahko imel v zadnjem delu tehnične trase v večji skupini nekaj težav. Noge so me že pošteno bolele, ob tem na kolesu za makadam v sprintu nikoli ne veš, kako se bo izšlo. Poskusil sem z napadom in se sam pripeljal do cilja,« je še dodal van der Poel.

Mathieu Van Der Poel FOTO: David Pintens/AFP

V prvi zasledovalni skupini peterice je ostal Mohorič, a v zahtevnem položaju zaradi prisotnosti kar treh belgijskih kolesarjev. Devetindvajsetletni slovenski as je večkrat poskušal, a se ni mogel otresti tekmecev v lovu na bronasto kolajno.

Do nje je sprintu peterice prišel Hermans. Mohorič je prvi začel sprint, malce presenetil tekmece, a ni imel dovolj moči, da bi jih do ciljne črte zadržal za sabo. Kot sedmi je zaostal 3:48 minute. V ospredju se je nekaj časa v skupini 16 kolesarjev vozil tudi Matevž Govekar, ki je nato izgubil stik z najboljšimi in preizkušnjo končal na 13. mestu z zaostankom 6:06 minute.

Dan prej v ženski konkurenci Slovenk ni bilo. Slavila je Nizozemka Marianne Vos pred Belgijko Lotte Kopecky in še eno Nizozemko Loreno Wiebes. Sedemintridesetletna Vos je prav tako kot njen rojak van der Poel v karieri prvič postala svetovna prvakinja po makadamu, trikrat je slavila na cestni dirki SP, osemkrat pa je bila prvakinja v ciklokrosu.

Naslednje svetovno prvenstvo po makadamu bo prihodnje leto v Nici. Do leta 2028 bodo SP gostili še avstralski Nannup, francoski departma Haute Savoie in Al Ula v Savdski Arabiji.