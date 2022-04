Mohorič: Če te je strah, nimaš kaj iskati v peklu

V nadaljevanju preberite tudi:

Pred kolesarskim svetom je nova epska nedelja, najbolj trdoživi borci se bodo podali na zloglasne granitne kocke dirke Pariz–Roubaix. Tradicionalno je ta spomenik, ki ga bodo priredili že 119., na sporedu drugo nedeljo v aprilu, vendar se tokrat, ker ob ceste privabi skorajda milijonsko množico, ni smel križati s prvim krogom francoskih predsedniških volitev. To nič ne spremeni za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki bo lovil prvo slovensko zmago na severnem peklu ... Kaj je pred severnim peklom povedal naš as? Zakaj ne bo lanskega zmagovalca, kdo so favoriti in kdo je bil doslej najboljši Slovenec?