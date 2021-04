Na Valonski puščici brez velikega slovenskega dvoboja

Na današnji kolesarski dirki Valonska puščica ne bo novega dvoboja med najboljšima kolesarjema na svetu, Slovencema Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Kakor so sporočili iz Pogačarjeve ekipe, ki je sicer v celoti cepljena, se umika z dirke zaradi dveh torkovih pozitivnih testov na covid-19.



Pozitivna testa sta oddala italijanski kolesar Diego Ulissi in en član spremljevalnega osebja, ki je bil prav tako kot vsi člani ekipe UAE Emirates že cepljen proti novemu koronavirusu, čeprav sta bila v dneh pred odhodom v Belgijo oba dvakrat negativna, so med drugim zapisali pri moštvu UAE Emirates.



Po prihodu v Belgijo pa sta bila na prizorišču dirke pozitivna. Od tega pozitivnega izvida sta oba opravila še tri teste, dva antigenska in enega PCR, vsi izvidi teh testov pa so bili negativni, so še sporočili iz Pogačarjeve ekipe. »Nihče od pozitivnih, ki sta bila oba že cepljena, ne kaže prav simptomov. Četudi smo zaradi tega frustirani, pa moramo sprejeti odločitev belgijskih oblasti in odpovedati nastop,« so še zapisali pri UAE Team Emirates, pri kateri bodo zdaj svoje moči usmerili v nedeljsko dirko Liege-Bastogne-Liege.

