Po padcih Roglič, Vingegaard in Evenepoel v rešilcih!

Kakšna drama na dirki po Baskiji! Po padcu Primoža Rogliča v 3. etapi je do precej hujše nesreče prišlo v 4. etapi. Potem ko je na ovinku odneslo enega od kolesarjev ekipe Lidl Trek, so za njim v betonski jašek padli Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

Za vse tri je dirke konec, Rogič in Evenepoel sta peš odšla do rešilnega vozila, Vingegaarda so morali odnesti vanj, imobiliziranega in na kisiku. Zaradi padca treh favoritov so del dirke nevtralizirali.

Nič še ne vemo o stanju treh padlih zvezdnikov, rešilci še kar stojijo ob mestu nesreče. Najhuje jo je gotovo skupil Vingegaard. Upati je, da ne gre za hude poškodbe, gotovo pa bo ta padec močno vplival na potek letošnje sezone.