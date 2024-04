Poviti Primož Roglič na štartu 4. etape

Navijačem Primoža Rogliča (Bora Hansgrohe) je včeraj, kot že ničkolikokrat v zadnjih letih zastal dih. Njihov ljubljenec se je 38 km pred ciljem 3. etape dirke po Baskiji v nepojasnjenih okoliščinah – televizijske kamere niso ujele njegovega padca – znašel na tleh. Ni mogel skrivati, da je bil padec pri visoki hitrosti (toliko je bilo razvidno s posnetka enega od navijačev ob progi) boleč, zdelo se je že, da bo sedel v spremljevalni avtomobil in končal dirko, vendar je po zdravniškem pregledu po protokolu za pretres možganov nadaljeval in ubranil rumeno majico vodilnega. To bo poskušal storiti tudi v današnji 4. etapi.

Kolesarski svet je z nestrpnostjo čakal na sporočilo iz njegove ekipe, ali bo, potem ko je včeraj utrpel več površinskih ran, odrgnin in podplutb po desnem delu telesa, 34-letni Zasavec nadaljeval dirko. Odgovor smo dobili, pred nekaj minutami, Bora Hansgrohe je sporočila, da njen slovenski kapetan nadaljuje dirko.

Bosta Remco in Jonas napadla že danes?

Pred njim so tako še tri zahtevne in bržkone tudi boleče etape, v katerih bo, če bo še čutil posledice padca, stežka ubranil majhno prednost v skupnem seštevku. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) zaostaja le za 7 sekund, Mattias Skjelmose (Lidl Trek) 10, Juan Ayuso (UAE) in Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) pa po 14 sekund.

Čeprav današnja 157,5 km dolga preizkušnja od Etxarri Aranatza do Legutia z 2146 višinskimi metri ni med najbolj zahtevnimi, skriva nekaj pasti predvsem v zaključnem 50-kilometrskem krogu s tremi kratkimi, vendar strmimi vzponi, po katerih bo zadnjih 9 km ravninskih. Pred njo pa je glavno vprašanje, ali bodo favoriti za zmago vse stavili na kraljevsko 6. etapo, s katero se bo dirka končala v soboto, ali se bosta Evenepoel in Vingegaard, ki sta se doslej v ospredju kazala le pri bojih za odbitne sekunde na letečih ciljih, že prej lotila Rogličeve rumene majice.